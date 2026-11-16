NBS DONELA VAŽNU ODLUKU: Bankama dozvoljeno međusobno ustupanje gotovine pod ovim uslovom
NARODNA banka Srbije (NBS) donela je odluku kojom se bankama privremeno omogućava da ustupaju gotov novac drugim bankama, pod uslovom da banka koja prima novac prethodno prenese odgovarajući iznos sredstava na račun banke koja novac ustupa, objavljeno je u Službenom glasniku.
- U periodu od dana stupanja na snagu ove odluke do 26. februara 2027. godine, banka može ustupiti gotov novac drugoj banci pod uslovom da je ta druga banka prethodno sredstva sa svog računa prenela na račun banke koja ustupa gotov novac - i to u iznosu koji se ustupa - navedeno je u dokumentu.Ova mogućnost predviđena je dopunama Odluke o upravljanju tokovima gotovine, a primenjivaće se od dana stupanja na snagu nove odluke do 26. februara 2027. godine.
Banka koja ustupa gotov novac dužna je da najkasnije narednog radnog dana dostavi Narodnoj banci Srbije podatke o izvršenom ustupanju, elektronskom poštom, na propisanom obrascu.
Odlukom je predviđeno i uvođenje novog Priloga 17a, koji sadrži obrazac za dostavljanje podataka o ustupanju gotovog novca.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Vučić: Vlada ne mora da bude formirana 17. novembra
Preporučujemo
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE: NBS promenila pravila o kupoprodaji deviza
14. 11. 2026. u 17:11
NBS OBJAVILA POZIV STUDENTIMA: Prijave do 27. novembra - evo o čemu je reč!
14. 11. 2026. u 10:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)