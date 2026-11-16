Ekonomija

NBS DONELA VAŽNU ODLUKU: Bankama dozvoljeno međusobno ustupanje gotovine pod ovim uslovom

Д.К.

16. 11. 2026. u 10:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NARODNA banka Srbije (NBS) donela je odluku kojom se bankama privremeno omogućava da ustupaju gotov novac drugim bankama, pod uslovom da banka koja prima novac prethodno prenese odgovarajući iznos sredstava na račun banke koja novac ustupa, objavljeno je u Službenom glasniku.

НБС ДОНЕЛА ВАЖНУ ОДЛУКУ: Банкама дозвољено међусобно уступање готовине под овим условом

Foto: Zoonar/JANUSZ PIENKOWSKI, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

- U periodu od dana stupanja na snagu ove odluke do 26. februara 2027. godine, banka može ustupiti gotov novac drugoj banci pod uslovom da je ta druga banka prethodno sredstva sa svog računa prenela na račun banke koja ustupa gotov novac - i to u iznosu koji se ustupa - navedeno je u dokumentu.Ova mogućnost predviđena je dopunama Odluke o upravljanju tokovima gotovine, a primenjivaće se od dana stupanja na snagu nove odluke do 26. februara 2027. godine.

Banka koja ustupa gotov novac dužna je da najkasnije narednog radnog dana dostavi Narodnoj banci Srbije podatke o izvršenom ustupanju, elektronskom poštom, na propisanom obrascu.

Odlukom je predviđeno i uvođenje novog Priloga 17a, koji sadrži obrazac za dostavljanje podataka o ustupanju gotovog novca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Vučić: Vlada ne mora da bude formirana 17. novembra

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MENJAJU SE CENE REGISTRACIJE: Nove tarife za motorna vozila
Ekonomija

0 1

MENJAJU SE CENE REGISTRACIJE: Nove tarife za motorna vozila

TROŠKOVI posedovanja i održavanja automobila oduvek su značajna stavka u kućnim budžetima, ali svako novo poskupljenje dodatni je udarac na džep. Vozače kola, motocikala i teretnih vozila u našoj zemlji očekuje od 1. decembra novi cenovnik taksa, koje se plaćaju prilikom registracije vozila.

16. 11. 2026. u 07:59

CENA ŽIVE VAGE SKAČE PRED SLAVE: Cene žive vage prasadi i jagnjadi u čačanskom kraju
Ekonomija

0 0

CENA ŽIVE VAGE SKAČE PRED SLAVE: Cene žive vage prasadi i jagnjadi u čačanskom kraju

SA početkom jesenje i zimske sezone slava, na stočnim pijacama i u domaćinstvima širom Srbije zabeležen je primetan skok cena stoke, pa se tako cena prasadi žive vage u Čačku trenutno kreće od 400 do 430 dinara po kilogramu, u ostalim krajevima prasad prodaju po prosečnoj ceni od oko 400 dinara, dok su jagnjad u pojedinim mestima dostigla cenu i od 580 dinara po kilogramu.

16. 11. 2026. u 07:54

Politika
Tenis
Fudbal
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija

Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija