Mitrović posle poraza od Grčke: Kapiten Orlova progovorio o baražu!
Izabranici Veljka Paunovića upisali novi poraz.
Maksimalan učinak od šest poraza upisala je Srbija u A Ligi nacija ove sezone, jer je i stadion u Volosu protiv Grčke napustila sa novim neuspehom - 0:1.
Gol posle greške mladog Stefana Gudelja, iskoristili su "heleni" i stigli do pogotka, kojim se ipak nisu domogli drugog mesta, pošto Nemačka i Holandija idu u četvrtfinale.
Utiske posle meča izneo je Aleksandar Mitrović, rekorder po broju golova u nacionalnom timu napomenuo je da su Paunovićevi izabranici zaigrali tek kada su kapitulirali.
- Poslednjih desetak minuta, kad smo primili gol, pokušali smo malo više da igramo, da preuzmemo rizik, ali nismo uspeli ništa konkretno, i izgubili smo utakmicu zasluženo - rekao je Mitrović.
Prokomentarisao je i predstojeći baraž, koji čeka srpske reprezentativce:
- Pa, jeste. Mislim da sve utakmice u ovom ciklusu, smo krenuli da igramo onda kad primimo gol, onda se opustimo, i krenemo da igramo malo opuštenije. Igrali smo protiv jako kvalitetnih reprezentacija, i mislim da smo dosta naučili, mislim da je ovo veliko iskustvo za neke mlade igrače, i to je to, u baražu smo, fokus je na tome, zatvorili smo ovaj ciklus Lige nacija, i probaćemo da se fokusiramo na sledeće utakmice, i to je to - zaključio je Aleksandar Mitrović.
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