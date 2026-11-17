Ovo ne sluti na dobro! DŽaba i Nikola Jokić, kad Denver ne zna gde bije (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su novi šamar pred svojim navijačima pošto ih je ekipa Finiks Sansa rutinski savladala rezultatom 117:105.
Iako je ovo tek drugi poraz tima iz Kolorada u poslednjih šest mečeva, bleda i bezidejna igra ostatka ekipe jasno pokazuje da se sezona polako pretvara u pravi fijasko, jer se ovakvi rivali na domaćem terenu jednostavno moraju pobeđivati.
Nikola Jokić je ponovo vukao tim na svojim leđima i meč završio sa impresivnih 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, uz po jednu ukradenu loptu i blokadu. Ipak, velika potrošnja donela je i sedam izgubljenih lopti, a podatak da je na parketu proveo čak 38 minuta i za to vreme imao pozitivan indeks od plus pet dovoljno govori koliko se igra Nagetsa raspada čim Srbin sedne na klupu.
Jedinu pravu podršku imao je u Džamalu Mareju koji je takođe ubacio 28 poena, dok je ostatak ekipe potpuno podbacio. Dvocifreni su bili još samo Aron Gordon sa 11 i Kristijan Braun sa skromnih 10 poena, što je premalo za bilo kakav ozbiljniji rezultat u NBA ligi.
Nakon ujednačenog prvog poluvremena koje je obeležio i jedan nestvaran Jokićev tačdaun pas preko celog terena, Finiks je preuzeo kontrolu u nastavku. Gosti su u trećoj deonici slomili otpor domaćina i stekli dvocifrenu prednost koju Denver do samog kraja nije uspeo ozbiljnije da ugrozi, uprkos pokušajima Mareja u samoj završnici.
Presudili su katastrofalan šut za tri poena i potpuna nemoć u reketu, jer su Sansi ubacili čak sedam trojki više (16:9) i uhvatili neverovatnih 16 lopti više pod obručima (51:35). Tim iz Arizone predvodio je Devin Buker sa 20 poena, dok su Majls Bridžis i Džejlen Grin dodali po 16 u ekipi sa čak sedam dvocifrenih igrača.
Denver sada zauzima tek osmo mesto na Zapadu sa skorom 7-5, dok je Finiks jedanaesti sa učinkom 6-7.
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