JP "Putevi Srbije" najavilo je više izmena režima saobraćaja na državnim putevima i auto-putevima širom zemlje.

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Na većini deonica radovi se izvode bez potpune obustave, uz zatvaranje pojedinih traka i privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na prilazima Beogradu, od 7 do 15 časova, izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju na deonici od petlje Surčin do petlje Beograd u smeru ka Novom Sadu, kao i od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka glavnom gradu, zbog čega će biti zatvorene zaustavna ili preticajna traka.

Zbog izgradnje petlje Ekspo i proširenja preko kanala Petrec, na obilaznici oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica zauzete su preticajne i zaustavne trake, dok su izmene režima saobraćaja na snazi i na petlji Bubanj Potok u smeru ka Beogradu.

Na auto-putu E-75 u toku je rehabilitacija kolovoza između petlji Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u dužini od oko četiri kilometra.

Na južnom kraku istog auto-puta, do 15 časova, obavljaće se popravka dilatacionih spojnica na mostu Momin kamen između petlji Vladičin Han i Predejane u smeru ka Nišu, pa će se vozila kretati samo zaustavnom trakom.

Izmene na auto-putu E-75 važe i između petlji Grdelica i Predejane, gde je na mostu preko Južne Morave zauzeta preticajna traka, kao i u zoni tunela Predejane u smeru ka Vranju, gde se saobraćaj zbog radova na hidrantskoj mreži odvija isključivo preticajnom trakom.

Na auto-putu "Miloš Veliki", u tunelu Laz u smeru ka Lučanima, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev zbog otklanjanja nedostataka.

Na magistralnom pravcu Kosjerić - Bačevci, preko prevoja Kaona, na snazi je potpuna zabrana saobraćaja za vozila teža od 3,5 tone usled oštećenja mostova, a saobraćaj se preusmerava na pravac Kovačevića pesak – Divčibare – Kaona.

Na mostu preko Save kod Šapca, na putu I A reda broj 8, sutra će se obavljati uzorkovanje asfalta, zbog čega će biti zauzeta vozna traka najpre u jednom, a zatim i u drugom smeru.

Na deonici Vladičin Han - Vranje, kod pumpe Lukoil, od 8 do 15 časova izvodiće se radovi na sanaciji TK kanalizacije uz zatvaranje zaustavne trake u smeru ka Vranju.

Izmene režima saobraćaja na snazi su i na deonici Pećinci - Šimanovci u smeru ka Beogradu, gde se zbog rehabilitacije kolovoza i obeležavanja horizontalne signalizacije zatvara preticajna ili zaustavna traka.

Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

