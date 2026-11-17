RADOVI NA PUTEVIMA 17. NOVEMBRA: Pogledajte spisak svih izmena u saobraćaju
JP "Putevi Srbije" najavilo je više izmena režima saobraćaja na državnim putevima i auto-putevima širom zemlje.
Na većini deonica radovi se izvode bez potpune obustave, uz zatvaranje pojedinih traka i privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Na prilazima Beogradu, od 7 do 15 časova, izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju na deonici od petlje Surčin do petlje Beograd u smeru ka Novom Sadu, kao i od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka glavnom gradu, zbog čega će biti zatvorene zaustavna ili preticajna traka.
Zbog izgradnje petlje Ekspo i proširenja preko kanala Petrec, na obilaznici oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica zauzete su preticajne i zaustavne trake, dok su izmene režima saobraćaja na snazi i na petlji Bubanj Potok u smeru ka Beogradu.
Na auto-putu E-75 u toku je rehabilitacija kolovoza između petlji Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u dužini od oko četiri kilometra.
Na južnom kraku istog auto-puta, do 15 časova, obavljaće se popravka dilatacionih spojnica na mostu Momin kamen između petlji Vladičin Han i Predejane u smeru ka Nišu, pa će se vozila kretati samo zaustavnom trakom.
Izmene na auto-putu E-75 važe i između petlji Grdelica i Predejane, gde je na mostu preko Južne Morave zauzeta preticajna traka, kao i u zoni tunela Predejane u smeru ka Vranju, gde se saobraćaj zbog radova na hidrantskoj mreži odvija isključivo preticajnom trakom.
Na auto-putu "Miloš Veliki", u tunelu Laz u smeru ka Lučanima, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev zbog otklanjanja nedostataka.
Na magistralnom pravcu Kosjerić - Bačevci, preko prevoja Kaona, na snazi je potpuna zabrana saobraćaja za vozila teža od 3,5 tone usled oštećenja mostova, a saobraćaj se preusmerava na pravac Kovačevića pesak – Divčibare – Kaona.
Na mostu preko Save kod Šapca, na putu I A reda broj 8, sutra će se obavljati uzorkovanje asfalta, zbog čega će biti zauzeta vozna traka najpre u jednom, a zatim i u drugom smeru.
Na deonici Vladičin Han - Vranje, kod pumpe Lukoil, od 8 do 15 časova izvodiće se radovi na sanaciji TK kanalizacije uz zatvaranje zaustavne trake u smeru ka Vranju.
Izmene režima saobraćaja na snazi su i na deonici Pećinci - Šimanovci u smeru ka Beogradu, gde se zbog rehabilitacije kolovoza i obeležavanja horizontalne signalizacije zatvara preticajna ili zaustavna traka.
Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.
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