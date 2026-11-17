ANGELČE ISPALIO HICE NA ALIBEGA? Kriminalni klanovi sve češće angažuju državljane Severne Makedonije za "prljave poslove" u Srbiji
DRŽAVLjANIN Severne Makedonije Angelče A. (19), koji je pre dva dana uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog sumnje da je, 8. jula prošle godine, u Beogradu, pokušao da usmrti Nenada Alajbegovića Alibega, nije prvi Makedonac kog je, kako se sumnja, angažovala jedna kriminalna grupa da za njih obavi prljavi posao.
Na Alajbegovića je pucano u večernjim satima u Ulici narodnih heroja. Sumnja se da je uhapšeni Angelče A. ka njemu ispalio više hitaca, dok je sedeo u svom automobilu. Alajbegović tada nije povređen.
- Sumnja se da je u trenutku hapšenja Makedonac pokušavao da pobegne iz Srbije u Hrvatsku, jer je priveden na graničnom prelazu - otkriva izvor blizak istrazi, koji podseća da je Alajbegović nekoliko meseci kasnije preživeo još jedan napad, u restoranu, ali je tada ranjen njegov prijatelj s kojim je sedeo za stolom, a maloletnik koji je ispalio hice je uhapšen.
Još jedan državljanin Severne Makedonije - Martin S. dovodio se u vezu sa pripremom ubistva u srpskoj prestonici. On je, prema operativnim podacima, nastradao u iznajmljenom stanu u centru Beograda, u Kosovskoj ulici, a tokom pregleda njegovog kriptovanog telefona i na osnovu drugih dokaza, posumnjalo se da je njegova meta trebalo da bude navijač Tadija Pantić, koji je ubijen nekoliko meseci kasnije. Međutim, u telefonu su, navodno, nađene i komunikacije u kojima se pominjao Alajbegović.
- U avgustu je u Priboju uhapšen i J. G., takođe državljanin Severne Makedonije, kod koga su nađena falsifikovana dokumenta Srbije, na ime P. A. - podsećaju upućeni i dodaju da je i on verovatno bio angažovan za neko teže krivično delo, ali je u tome na vreme sprečen. - Zbog sumnje da je pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana u Nikšiću je uhapšen državljanin Severne Makedonije, Andrej T., a makedonski državljanin Nuri N., dovodi se u vezu sa ubistvom Nikole Stankovića Pivceta, 20. decembra 2024. u Kaluđerici, ali on je i dalje u bekstvu.
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