DRŽAVLjANIN Severne Makedonije Angelče A. (19), koji je pre dva dana uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog sumnje da je, 8. jula prošle godine, u Beogradu, pokušao da usmrti Nenada Alajbegovića Alibega, nije prvi Makedonac kog je, kako se sumnja, angažovala jedna kriminalna grupa da za njih obavi prljavi posao.

Foto I. Marinković

Na Alajbegovića je pucano u večernjim satima u Ulici narodnih heroja. Sumnja se da je uhapšeni Angelče A. ka njemu ispalio više hitaca, dok je sedeo u svom automobilu. Alajbegović tada nije povređen.

- Sumnja se da je u trenutku hapšenja Makedonac pokušavao da pobegne iz Srbije u Hrvatsku, jer je priveden na graničnom prelazu - otkriva izvor blizak istrazi, koji podseća da je Alajbegović nekoliko meseci kasnije preživeo još jedan napad, u restoranu, ali je tada ranjen njegov prijatelj s kojim je sedeo za stolom, a maloletnik koji je ispalio hice je uhapšen.

Još jedan državljanin Severne Makedonije - Martin S. dovodio se u vezu sa pripremom ubistva u srpskoj prestonici. On je, prema operativnim podacima, nastradao u iznajmljenom stanu u centru Beograda, u Kosovskoj ulici, a tokom pregleda njegovog kriptovanog telefona i na osnovu drugih dokaza, posumnjalo se da je njegova meta trebalo da bude navijač Tadija Pantić, koji je ubijen nekoliko meseci kasnije. Međutim, u telefonu su, navodno, nađene i komunikacije u kojima se pominjao Alajbegović.

- U avgustu je u Priboju uhapšen i J. G., takođe državljanin Severne Makedonije, kod koga su nađena falsifikovana dokumenta Srbije, na ime P. A. - podsećaju upućeni i dodaju da je i on verovatno bio angažovan za neko teže krivično delo, ali je u tome na vreme sprečen. - Zbog sumnje da je pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana u Nikšiću je uhapšen državljanin Severne Makedonije, Andrej T., a makedonski državljanin Nuri N., dovodi se u vezu sa ubistvom Nikole Stankovića Pivceta, 20. decembra 2024. u Kaluđerici, ali on je i dalje u bekstvu.