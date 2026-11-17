JEDNOM godišnje, prva Mesečeva četvrt nađe se u Vodoliji, znaku budućnosti, bunta, inovacija, a ove godine ta faza formira se 17. novembra, u 12.40, na 25. stepenu Vodolije gde se nalazi i severni Mesečev čvor.

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Istovremeno ova Mesečeva mena pravi opoziciju sa Marsom i Jupiterom u Lavu, što pojačava nervozu, podiže adrenalin, naglašava strasti i potrebu da se osećanja izraze na dramatičan način, naročito u ljubavnim vezama.

Takođe, donosi emocionalnu napetost, stresne situacije, nagle promene raspoloženja, turbulencije na avionskim letovima, iznenadne selidbe, rasprave sa ženama, majkom.

Kako bi se smanjio stres, ovu vatrenu energiju koju podstiče Mesec iz vazdušnog znaka, najbolje je usmeriti na neku sportsku aktivnost, šetnju ili bavljenje kreativnim poslom.

Najviše će ovu opoziciju osetiti rođeni sa podznakom ili Suncem blizu 25. stepena Vodolije, Lava, Bika i Škorpije.