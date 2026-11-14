Ekonomija

MERCEDES ZAUSTAVLJA SVA ULAGANJA U NEMAČKOJ: Kompanija razmatra zatvaranje fabrika, proizvodnja bi mogla da se preseli u inostranstvo

T.J.

14. 11. 2026. u 13:18

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NEMAČKI proizvođač automobila "Mercedes-Benc" obustavlja sva dalja ulaganja u svoje fabrike u Nemačkoj i razmatra mogućnost njihovog zatvaranja nakon što su pregovori sa sindikatima zapali u ćorsokak.

МЕРЦЕДЕС ЗАУСТАВЉА СВА УЛАГАЊА У НЕМАЧКОЈ: Компанија разматра затварање фабрика, производња би могла да се пресели у иностранство

Foto: MATTHIAS BALK/AFP/Profimedia

Za sad nije poznato koje bi fabrike mogle biti zatvorene, ali je uprava kompanije poručila da će "obustaviti sva dalja ulaganja u svoje pogone u Nemačkoj". Dodali su da bi se, ukoliko ne bude postignut dogovor sa sindikatima, buduća proizvodnja mogla odvijati van Nemačke.

Do zastoja u pregovorima došlo je nakon što je kompanija zatražila od zaposlenih da rade 40 sati nedeljno, umesto dosadašnjih 35, uz istu zaradu. Dve strane za sada nisu uspele da postignu dogovor.

Foto: THOMAS KIENZLE/AFP/Profimedia

- Potpuno sam svesna da je 35-časovna radna nedelja teško izborena i da mnogo znači brojnim kolegama. Ne dovodimo je u pitanje olako. Međutim, uslovi pod kojima je dogovorena danas više nisu isti - izjavila je Brita Zajger, članica upravnog odbora kompanije, u razgovoru sa zaposlenima objavljenom na internom komunikacionom sistemu "Mercedesa".

Ona je navela i da kompanija razmatra promene dodatnih elemenata zarada i posebnih isplata. To se odnosi kako na dobrovoljne pogodnosti, poput učešća zaposlenih u raspodeli dobiti, tako i na prava utvrđena kolektivnim ugovorima, uključujući regres za godišnji odmor i božićnice.

Foto: aerovista luchtfotografie/AFP/Profimedia

Automobilska industrija suočava se sa sve većim izazovima, među kojima su troškovi carina, visoke cene energenata i sve snažnija konkurencija kineskih proizvođača automobila.

Poput drugih velikih nemačkih proizvođača, i "Mercedes" gubi tržišni udeo u Kini, čije je tržište ranije doprinosilo pokrivanju troškova poslovanja u Nemačkoj.

Luksuzni brend je u oktobru saopštio da je njegova prodaja u Kini tokom trećeg kvartala pala za 31 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, što je znatno veći pad od očekivanog.

(Politiko)

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