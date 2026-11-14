MERCEDES ZAUSTAVLJA SVA ULAGANJA U NEMAČKOJ: Kompanija razmatra zatvaranje fabrika, proizvodnja bi mogla da se preseli u inostranstvo

NEMAČKI proizvođač automobila "Mercedes-Benc" obustavlja sva dalja ulaganja u svoje fabrike u Nemačkoj i razmatra mogućnost njihovog zatvaranja nakon što su pregovori sa sindikatima zapali u ćorsokak.

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Za sad nije poznato koje bi fabrike mogle biti zatvorene, ali je uprava kompanije poručila da će "obustaviti sva dalja ulaganja u svoje pogone u Nemačkoj". Dodali su da bi se, ukoliko ne bude postignut dogovor sa sindikatima, buduća proizvodnja mogla odvijati van Nemačke.

Do zastoja u pregovorima došlo je nakon što je kompanija zatražila od zaposlenih da rade 40 sati nedeljno, umesto dosadašnjih 35, uz istu zaradu. Dve strane za sada nisu uspele da postignu dogovor.

- Potpuno sam svesna da je 35-časovna radna nedelja teško izborena i da mnogo znači brojnim kolegama. Ne dovodimo je u pitanje olako. Međutim, uslovi pod kojima je dogovorena danas više nisu isti - izjavila je Brita Zajger, članica upravnog odbora kompanije, u razgovoru sa zaposlenima objavljenom na internom komunikacionom sistemu "Mercedesa".

Ona je navela i da kompanija razmatra promene dodatnih elemenata zarada i posebnih isplata. To se odnosi kako na dobrovoljne pogodnosti, poput učešća zaposlenih u raspodeli dobiti, tako i na prava utvrđena kolektivnim ugovorima, uključujući regres za godišnji odmor i božićnice.

Automobilska industrija suočava se sa sve većim izazovima, među kojima su troškovi carina, visoke cene energenata i sve snažnija konkurencija kineskih proizvođača automobila.

Poput drugih velikih nemačkih proizvođača, i "Mercedes" gubi tržišni udeo u Kini, čije je tržište ranije doprinosilo pokrivanju troškova poslovanja u Nemačkoj.

Luksuzni brend je u oktobru saopštio da je njegova prodaja u Kini tokom trećeg kvartala pala za 31 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, što je znatno veći pad od očekivanog.

(Politiko)

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