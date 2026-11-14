MERCEDES ZAUSTAVLJA SVA ULAGANJA U NEMAČKOJ: Kompanija razmatra zatvaranje fabrika, proizvodnja bi mogla da se preseli u inostranstvo
NEMAČKI proizvođač automobila "Mercedes-Benc" obustavlja sva dalja ulaganja u svoje fabrike u Nemačkoj i razmatra mogućnost njihovog zatvaranja nakon što su pregovori sa sindikatima zapali u ćorsokak.
Za sad nije poznato koje bi fabrike mogle biti zatvorene, ali je uprava kompanije poručila da će "obustaviti sva dalja ulaganja u svoje pogone u Nemačkoj". Dodali su da bi se, ukoliko ne bude postignut dogovor sa sindikatima, buduća proizvodnja mogla odvijati van Nemačke.
Do zastoja u pregovorima došlo je nakon što je kompanija zatražila od zaposlenih da rade 40 sati nedeljno, umesto dosadašnjih 35, uz istu zaradu. Dve strane za sada nisu uspele da postignu dogovor.
- Potpuno sam svesna da je 35-časovna radna nedelja teško izborena i da mnogo znači brojnim kolegama. Ne dovodimo je u pitanje olako. Međutim, uslovi pod kojima je dogovorena danas više nisu isti - izjavila je Brita Zajger, članica upravnog odbora kompanije, u razgovoru sa zaposlenima objavljenom na internom komunikacionom sistemu "Mercedesa".
Ona je navela i da kompanija razmatra promene dodatnih elemenata zarada i posebnih isplata. To se odnosi kako na dobrovoljne pogodnosti, poput učešća zaposlenih u raspodeli dobiti, tako i na prava utvrđena kolektivnim ugovorima, uključujući regres za godišnji odmor i božićnice.
Automobilska industrija suočava se sa sve većim izazovima, među kojima su troškovi carina, visoke cene energenata i sve snažnija konkurencija kineskih proizvođača automobila.
Poput drugih velikih nemačkih proizvođača, i "Mercedes" gubi tržišni udeo u Kini, čije je tržište ranije doprinosilo pokrivanju troškova poslovanja u Nemačkoj.
Luksuzni brend je u oktobru saopštio da je njegova prodaja u Kini tokom trećeg kvartala pala za 31 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, što je znatno veći pad od očekivanog.
(Politiko)
BONUS VIDEO: NAPRAVIO SEBI MERCEDES: Tinejdžer iz Nigerije uživa u svojoj kreaciji
Preporučujemo
NEZVANIČNO: AfD kandiduje bivšeg reprezentativca Nemačke za predsednika
13. 11. 2026. u 17:44
"NEKI OVDE U DABLINU STRAHUJU" Merc moli Trampa da ne pravi iznenađenja sa Putinom
13. 11. 2026. u 14:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)