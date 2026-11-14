Evo zašto se očekuje goleada u Bragi

Portugalija dočekuje Dansku na stadionu u Bragi, u petom kolu Lige nacija, a ova utakmica imaće poseban značaj za domaće navijače.

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Psle više od 23 godine "navgatori" se opraštaju od Kristijana Ronalda, čoveka koji je postao simbol portugalskog, ali i svetskog, fudbala i čiji je odlazak označio kraj jedne epohe.

Ronaldo je debitovao za Portugaliju 20. avgusta 2003. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Kazahstana, kada je kao osamnaestogodišnjak zamenio Luiša Figa, lije brojne rekorde je u narednih gotovo četvrt veka poobarao. Poslednji put nacionalni dres obukao je 24. septembra ove godine protiv Velsa, a reprezentativnu karijeru zvanično je završio 5. novembra. Za više od dve decenije odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova.

Posebno je upečatljivo da Portugalija pre njegovog debija nije imala nijedan veliki trofej u seniorskoj konkurenciji, dok je tokom njegove karijere osvojila Evropsko prvenstvo 2016. i Ligu nacija 2019. i 2025. godine.

Portugalski savez pripremio je poseban oproštaj od dugogodišnjeg kapitena. Reprezentativci će izaći na teren u dresovima sa brojem sedam, a u sedmom minutu biće odata još jedna počast legendarnom napadaču.

Posle njegovog povlačenja pojavile su se i informacije o drastičnom padu cena ulaznica, navodno sa 120 na samo 17 evra.

Na terenu, Portugalija za sada ne pokazuje da joj Ronaldo nedostaje. Pod vođstvom Žorža Žezusa ostvarila je sve četiri pobede u Ligi nacija, postigla devet golova i već obezbedila plasman u četvrtfinale. Sa šest bodova prednosti u odnosu na Dansku, domaćinu je dovoljan i remi da osigura prvo mesto u grupi.

Ipak, ostaje zanimljivo pitanje kako će se napad dugoročno prilagoditi odsustvu fudbalera oko kojeg se godinama gradila igra reprezentacije.

Danska je osvojila šest bodova i mora da traži pobedu ukoliko želi da zadrži izglede za prvu poziciju. U Kopenhagenu je izgubila od Portugalije sa 4:2, a selektor Brajan Rimer najavio je ofanzivan pristup i visok presing. Gosti su u četiri kola postigli sedam golova, pa imaju dovoljno napadačkog potencijala da ugroze domaćina.

Portugalski navijači imaju mnogo razloga da budu ponosni na njega. Pre Ronaldovog debija njihova reprezentacija nije osvojila nijedan veliki trofej, a tokom njegove karijere postala je evropski šampion 2016. i dva puta osvajala Ligu nacija, 2019. i 2025. godine. Sada je pred novom generacijom zadatak da nastavi tamo gde je njen najslavniji kapiten stao.

Iako će emocije obeležiti veče u Bragi, na terenu se očekuje ozbiljna borba. Danska je u prvom međusobnom susretu primila četiri gola, ali je i sama dva puta zatresla mrežu. Portugalija ima dovoljno napadačkog kvaliteta da nastavi pobednički niz, dok gosti moraju da rizikuju u potrazi za bodovima. Zato očekujemo otvorenu utakmicu sa najmanje tri pogotka.

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