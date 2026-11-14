Politika

STUDENTSKA LISTA SE SASTAJE SA POSLANIKOM EVROPSKOG PARLAMENTA: Objavljeni detalji planiranog susreta

В.Н.

14. 11. 2026. u 12:17

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NA zvaničnom Iks nalogu "Studenti u blokadi" saopšteno je da će danas studenti i kandidat studentske liste Mario Reljanović održati sastanak sa poslanikom Evropskog parlamenta, koji boravi u poseti Beogradu.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА СЕ САСТАЈЕ СА ПОСЛАНИКОМ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА: Објављени детаљи планираног сусрета

Foto: Printskrin Jutjub Klub ZONA

Njihovu objavu prenosimo u celosti:

"U subotu, 14. novembra, studenti i kandidat studentske liste Mario Reljanović će se sastati sa poslanikom Evropskog parlamenta iz parlamentarne grupe Levica (The Left) i članom italijanskog Pokreta pet zvezda. Sastanak je organizovan na poziv Centra za politike emancipacije.

Poseta Beogradu organizovana je kako bi se evropski poslanik bliže upoznao sa aktuelnom političkom i socioekonomskom situacijom u Srbiji, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija. Tokom posete planirani su razgovori sa predstavnicima sindikata, medija i akademske zajednice.

Smatramo da je važno da o situaciji u Srbiji razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice i da im neposredno prenesemo naša iskustva, stavove i poglede na budućnost zemlje. Otvoreni smo za razgovore sa svima koji su zainteresovani da čuju naše stavove i razmene mišljenja sa nama. Međunarodnu saradnju vidimo kao priliku za razmenu iskustava, izgradnju partnerstava i bolje razumevanje prilika u Srbiji. U tim razgovorima polazimo od sopstvenih stavova i potreba građana, čiji glas i poverenje predstavljaju osnovu našeg delovanja. Zahvaljujemo Centru za politike emancipacije na pozivu, kao i svima koji pokazuju interesovanje za razgovor sa studentima. Nastavićemo da javnost blagovremeno obaveštavamo o našim susretima i aktivnostima" navodi se u objavi na Iksu.

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