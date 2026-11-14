Fudbal

POSEBAN DRES ZA POSEBAN JUBILEJ! Partizan protiv PAOK-a u Solunu u specijalnoj garnituri sa snažnom porukom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2026. u 12:02

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Fudbaleri Partizana danas će od 15.45 časova gostovati PAOK-u u Solunu, a ovaj susret imaće posebnu simboliku. Utakmica na stadionu „Tumba“ biće odigrana povodom obeležavanja velikog jubileja – 100 godina postojanja grčkog kluba, sa kojim crno-beli neguju dugogodišnje prijateljske odnose.

ПОСЕБАН ДРЕС ЗА ПОСЕБАН ЈУБИЛЕЈ! Партизан против ПАОК-а у Солуну у специјалној гарнитури са снажном поруком

FOTO: FK Partizan

Uoči utakmice, Partizan je putem zvaničnog Instagram profila predstavio specijalnu garnituru dresova u kojoj će njegovi fudbaleri nastupiti. Reč je o posebnom izdanju namenjenom upravo ovom susretu, kojim će beogradski klub odati počast svom bratskom klubu i uveličati proslavu njegovog velikog jubileja.

Crno-beli su uz fotografije nove opreme poslali i poruku koja dodatno oslikava vezu dva kluba:

— Poseban dres za poseban susret. Povodom velikog jubileja PAOK-a, crno-beli će danas na teren istrčati u specijalnom izdanju, sa porukom ispisanom na srpskom i grčkom jeziku.

Na dresu će biti ispisane reči: "Iste boje, ista vera", simbol prijateljstva i bliskosti koje povezuju Partizan i PAOK.

Tako će današnji duel u Solunu, osim sportskog značaja, biti i prilika da se još jednom potvrdi posebno prijateljstvo dva kluba, čiji navijači godinama neguju bliske odnose.

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