POSEBAN DRES ZA POSEBAN JUBILEJ! Partizan protiv PAOK-a u Solunu u specijalnoj garnituri sa snažnom porukom
Fudbaleri Partizana danas će od 15.45 časova gostovati PAOK-u u Solunu, a ovaj susret imaće posebnu simboliku. Utakmica na stadionu „Tumba“ biće odigrana povodom obeležavanja velikog jubileja – 100 godina postojanja grčkog kluba, sa kojim crno-beli neguju dugogodišnje prijateljske odnose.
Uoči utakmice, Partizan je putem zvaničnog Instagram profila predstavio specijalnu garnituru dresova u kojoj će njegovi fudbaleri nastupiti. Reč je o posebnom izdanju namenjenom upravo ovom susretu, kojim će beogradski klub odati počast svom bratskom klubu i uveličati proslavu njegovog velikog jubileja.
Crno-beli su uz fotografije nove opreme poslali i poruku koja dodatno oslikava vezu dva kluba:
— Poseban dres za poseban susret. Povodom velikog jubileja PAOK-a, crno-beli će danas na teren istrčati u specijalnom izdanju, sa porukom ispisanom na srpskom i grčkom jeziku.
Na dresu će biti ispisane reči: "Iste boje, ista vera", simbol prijateljstva i bliskosti koje povezuju Partizan i PAOK.
Tako će današnji duel u Solunu, osim sportskog značaja, biti i prilika da se još jednom potvrdi posebno prijateljstvo dva kluba, čiji navijači godinama neguju bliske odnose.
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