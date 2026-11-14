PIO FOND UVEĆAO NAKNADU: Ovi građani će imati pravo na 92.112 dinara, isplata od decembra

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je rešenje kojim je utvrđena nova visina naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija. Prema odluci objavljenoj u "Službenom glasniku Republike Srbije", od decembra 2026. godine ova naknada iznosiće 92.112 dinara.

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Rešenje je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statuta Fonda PIO.

Kako je precizirano u dokumentu, novi iznos naknade primenjivaće se počev od decembra 2026. godine.

Koliko iznosi naknada pogrebnih troškova?

Prema objavljenom rešenju, naknada pogrebnih troškova za korisnike penzija iznosi 92.112 dinara.

Ovaj iznos predstavlja novčanu naknadu namenjenu pokrivanju dela troškova sahrane preminulog korisnika penzije.

Pravo na naknadu, u skladu sa zakonskim uslovima, ostvaruje lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije.

Od kada počinje isplata?

U rešenju je izričito navedeno da će se isplata novčane naknade pogrebnih troškova u novoutvrđenom iznosu vršiti od decembra 2026. godine.

To znači da će se od tog meseca primenjivati iznos od 92.112 dinara, u skladu sa propisanim uslovima za ostvarivanje prava.

Ko ima pravo na naknadu?

Naknada pogrebnih troškova nije dodatak na penziju koji se automatski isplaćuje svim penzionerima.

Reč je o posebnom pravu koje se ostvaruje u slučaju smrti korisnika penzije, a namenjeno je licu koje je platilo troškove njegove sahrane.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je podneti odgovarajući zahtev i dokumentaciju Fondu PIO, u skladu sa propisanom procedurom.

Novo rešenje odnosi se na visinu naknade, dok se uslovi za ostvarivanje prava uređuju Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

(Alo)