Jokiću istorijska zarada: Otkriveno kada Srbin ide u penziju

Ljubitelji košarke možda imaju još samo šest godina da uživaju u NBA majstorijama Nikole Jokića. Trostruki MVP i jedan od najboljih igrača današnjice, prema tvrdnjama NBA insajdera Breta Zigela, ne planira da igra duboko u četrdesetim godinama, već bi karijeru mogao da završi sa 37 ili 38 godina.

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Prema tim procenama, srpski centar mogao bi već narednog leta da potpiše novi, izuzetno unosan ugovor sa Denver Nagetsima, a zatim da nastavi da igra još nekoliko sezona pre nego što se povuče. Potencijalni petogodišnji aranžman, vredan približno 359,5 miliona dolara, vezao bi ga za klub iz Kolorada do 2032. godine, kada bi imao 37 godina.

Jokić trenutno zarađuje 59 miliona dolara po sezoni, dok za narednu sezonu ima igračku opciju vrednu 62,8 miliona dolara. Odluka da sačeka novi ugovor mogla bi da mu donese značajnu finansijsku korist, pošto bi imao priliku da potpiše jedan od najvećih ugovora u istoriji NBA lige.

Da želi da čitavu NBA karijeru provede u Denveru, Jokić nikada nije krio. Srpski as je i ranije isticao nameru da ostane u Nagetsima do kraja igračkog puta, a na poslednjem druženju sa medijima ponovio je da želi da narednog leta potpiše novi ugovor. Uz to je, u svom prepoznatljivom šaljivom stilu, dodao:

- Ako me žele.

Ipak, važno je naglasiti da priča o završetku karijere posle tog ugovora za sada predstavlja procenu NBA insajdera, a ne odluku koju je Jokić doneo. Nema naznaka da srpski košarkaš trenutno razmišlja o povlačenju, niti je sam najavio kada bi mogao da završi profesionalnu karijeru.

Ukoliko se ovakav scenario ostvari, Denver bi imao još jednu veliku priliku da oko svog najboljeg igrača izgradi tim sposoban da se bori za šampionsku titulu. Sa druge strane, košarkaški svet počeo bi da odbrojava godine do mogućeg odlaska jednog od najdominantnijih centara u istoriji ovog sporta.

Jokić i ove sezone nastavlja da pruža izuzetne partije. Prosečno beleži 23,5 poena, 10,8 skokova i devet asistencija po utakmici, dok su njegovi karijerni učinci u NBA ligi još impresivniji – 22,2 poena, 11,1 skok i 7,5 asistencija po meču, uz više od 800 odigranih utakmica.

Trostruki MVP već je ostavio neizbrisiv trag u istoriji najjače košarkaške lige na svetu, ali pred njim je još mnogo izazova. Kada će odlučiti da kaže zbogom parketu, zna samo on. Za sada je jasno da Denver želi da ga zadrži što duže.