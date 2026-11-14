Zločin

BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA KUĆU U OBRENOVCU: Goreli garaža i fasada, napadač u bekstvu

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 13:27

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NA jednu kuću u Obrenovcu u Ulici Prote Mateje Nenadovića jutros oko 5.30 časova bačen je Molotovljev koktel.

БАЧЕН МОЛОТОВЉЕВ КОКТЕЛ НА КУЋУ У ОБРЕНОВЦУ: Горели гаража и фасада, нападач у бекству

FOTO: Lj.P.

Vinovnik ovog napada nije poznat i nalazi se u bekstvu.

Nakon incidenta kuća je počela da gori, a vatra je buknula na garaži i fasadi.

Požar je brzo ugašen, a u napadu nema povređenih.

Policija intenzivno traga za napadačem i ispituje slučaj.

(Telegraf)

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