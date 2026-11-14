ZELENSKI NAKON RAZGOVORA SA SAD: Pokrenuto pitanje povlačenja iz Donbasa u zamenu za članstvo u NATO
AMERIČKI pregovarači pokrenuli su, nakon poslednje runde mirovnih pregovora sa Rusijom u Abu Dabiju, pitanje mogućeg povlačenja Ukrajine sa teritorije Donbasa, u zamenu za članstvo u NATO-u, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
On je ponovio svoj stav da Kijev nije spreman da ustupi svoje teritorije i dodao da bi, ukoliko bi Ukrajina dobila sveobuhvatan bezbednosni paket, koji uključuje bezbednosne garancije, snažnu i dobro finansiranu ukrajinsku vojsku, kao i sredstva za obnovu, to pitanje izneo na referendum, prenosi danas Rojters.
- Amerikanci su postavili pitanje: ’Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?’ To je bilo prvi put da je tako nešto pokrenuto - rekao je Zelenski.
Ukrajinski predsednik je ocenio pregovore sa Rusijom kao izuzetno teške.
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