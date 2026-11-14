Svet

ZELENSKI NAKON RAZGOVORA SA SAD: Pokrenuto pitanje povlačenja iz Donbasa u zamenu za članstvo u NATO

К.Л.С.

14. 11. 2026. u 11:07

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AMERIČKI pregovarači pokrenuli su, nakon poslednje runde mirovnih pregovora sa Rusijom u Abu Dabiju, pitanje mogućeg povlačenja Ukrajine sa teritorije Donbasa, u zamenu za članstvo u NATO-u, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ НАКОН РАЗГОВОРА СА САД: Покренуто питање повлачења из Донбаса у замену за чланство у НАТО

Foto: Tanjug/AP/Peter Morrison (STR)

On je ponovio svoj stav da Kijev nije spreman da ustupi svoje teritorije i dodao da bi, ukoliko bi Ukrajina dobila sveobuhvatan bezbednosni paket, koji uključuje bezbednosne garancije, snažnu i dobro finansiranu ukrajinsku vojsku, kao i sredstva za obnovu, to pitanje izneo na referendum, prenosi danas Rojters.

 - Amerikanci su postavili pitanje: ’Šta ako Ukrajina uđe u NATO? Da li bi se Ukrajina povukla iz Donbasa?’ To je bilo prvi put da je tako nešto pokrenuto - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je ocenio pregovore sa Rusijom kao izuzetno teške.

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