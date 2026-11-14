SRBI TROŠE VIŠE NEGO ŠTO PRIHODUJU: Evo gde odlazi najviše novca na mesečnom nivou - bez ovoga ne mogu!

DOMAĆINSTVA u Srbiji mesečno troše više nego što prihoduju, a najviše novca odlazi na hranu.

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Domaćinstva u Srbiji su prošle godine mesečno u proseku prihodovala po 109.136 dinara dok su njihovi izdaci za ličnu potrošnju iznosili po 109.787 dinara, pokazali su rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava 2025 koje je objavio Republički zavod za statistiku (RZS).

Kada je reč o prihodima, na prvom mestu su plate sa 59.932 dinara, a na drugom penzije sa 32.525 dinara.

Najviše se trošilo na hranu i bezalkoholna pića, mesečno u proseku po 40.169 dinara, zatim na stanovanje, vodu, struju, gas po 17.659, a na prevoz 9.868 dinara.

Istraživanje je obuhvatilo 6.026 domaćinstava.

Ona su u proseku imala po 2,57 članova.

Prosečan broj članova u gradskom području bio je manji - 2,44 - a njihovi prosečni mesečni prihodi iznosili su 110.805 dinara.

Regionalno gledano najveće prihode imala su beogradska domaćinstva čiji su prosečni mesečni prihodi bili nešto veći od 128.500 dinara.

Seoska domaćinstva imala su više članova od gradskih, u proseku po 2,80, ali su njihovi prihodi bili manji i u proseku su iznosili po 106.050 dinara.

Što se tiče lične potrošnje, domaćinstva u gradskim područjima su mesečno u proseku trošila po 111.331 dinara a u ostalim područjima po 106.906 dinara.

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru programa statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a ono se, kako su pojasnili iz RZS, od 2003. godine sprovodi po međunarodnim standardima i preporukama Evrostata, Međunarodne organizacije rada i Ujedinjenih nacija, čime se obezbeđuje međunarodna uporedivost podataka.

(Tanjug)