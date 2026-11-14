GEOPOLITIČKA KALKULACIJA VAŠINGTONA: Bela kuća odlaže udar na Teheran na molbu Ankare i Rijada, ali zadržava vojnu silu u regionu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je svojim savetnicima da će odložiti napad na Iran ukoliko se SAD ne suoče sa novim provokacijama iz Teherana ili od strane jemenskih Huta, koji imaju iransku podršku, preneo je danas Rojters pozivajući se na više izvora.

Foto: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

Na sastancima sa svojim savetnicima za nacionalnu bezbednost i nakon niza obaveštajnih brifinga, Tramp je rekao da razmatra odlaganje napada, ali neimenovani zvaničnici kažu da još nije doneo konačnu odluku o tome kako će biti rešen sukob sa Iranom koji je pokrenut u februaru.

Prema rečima visokog američkog zvaničnika i još jedne osobe upoznate sa situacijom, Tramp je u telefonskim razgovorima tokom protekle dve nedelje tražio mišljenje od saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i turskog predsednika Radžepa Tajipa Erdogana, a obojica su mu rekla da ne obnavlja napade na Iran.

Predsednik SAD je 31. oktobra rekao Bin Salmanu da planira napad nakon međuizbora, ali ga je prestolonaslednik molio da se uzdrži, tvrdeći da ekonomske sankcije protiv Irana daju rezultate, navode dve osobe upoznate sa razgovorom. Tramp je od 28. oktobra tri puta razgovarao sa Erdoganom, saopštilo je tursko predsedništvo, a u zvaničnom saopštenju nakon razgovora 7. novembra navedeno je da tenzije između Irana i SAD treba da se okončaju.

Američke obaveštajne agencije procenile su da američka pomorska blokada i ekonomske sankcije nanose štetu iranskoj privredi i da će nastaviti da vrše pritisak na Teheran, rekla su izvori. Nadovezujući se na višemesečnu blokadu iranskog pomorskog saobraćaja, američka vojska takođe nastoji da spreči ulazak oružja i drugog sankcionisanog materijala u zemlju kopnenim putem ili preko Kaspijskog mora. Istovremeno, američka vojska je spremna za eskalaciju ukoliko to bude potrebno, rekle su još tri osobe upoznate sa američkim planovima.

Treći američki nosač aviona kreće ka Bliskom istoku u narednim danima kako bi zamenio jedan od dva koja trenutno operišu u regionu, ali bi sva tri nosača mogla da ostanu ukoliko bude potrebe, naveli su izvori. Izraelski zvaničnici nastavili su da lobiraju kod američke administracije da pokrene novu vojnu kampanju, navodi jedan američki zvaničnik.

Tramp je ove nedelje nagovestio da su SAD već postigle ono što su mogle pregovorima, ali nije rekao da li će obnoviti napade. Rat je doveo do skoka globalnih cena goriva i pokazao se nepopularnim među američkim biračima, koji su na prošlonedeljnim međuizborima za Kongres većinski glasali za demokrate.

U anketi Rojtersa i Ipsosa sprovedenoj neposredno uoči izbora 3. novembra, 55 odsto Amerikanaca izjavilo je da rat nije vredan cene koju nosi, a potpredsednik Džej Di Vens ocenio je da je taj sukob razlog zašto su Trampovi republikanci izgubili na međuizborima.