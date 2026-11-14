SAOBRAĆAJNA NESREĆA U STEPOJEVCU: Automobilom pokosio pešaka, lekari se povređenom bore za život
JEDAN pešak teško je povređen kasno sinoć u beogradskom prigradskom naselju Stepojevac.
Na njega je, prema prvim nezvaničnim informacijma, naletelo vozilo marke "audi A4", kojim je upravljao momak star 21 godinu.
Nesreća se dogodila oko 23 časa u Ulici Starih boraca u Stepojevcu. Povređeni muškarac (47) sa višestrukim prelomima zbrinut je u Urgentnom centu. U toku je borba za njegov život.
Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći sinoć u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu poginuo je pešak (60) koji je navodno prelazio ulicu van pešačkog prelaza.
(Blic)
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