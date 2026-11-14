KRIPTO-TRŽIŠTE IZGUBILO 1,23 MILIJARDE DOLARA ZA 24 SATA: Bitkoin pao ispod 68.000 dolara, optimisti pretrpeli najveće gubitke

TRGOVCI kriptovalutama izgubili su 1,23 milijarde dolara zbog prinudne likvidacije pozicija tokom prethodna 24 sata, što je gotovo dvostruko više nego prethodnog dana. Čak 1,02 milijarde dolara odnosilo se na opklade na rast cena, dok je ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta pala za 5,75 odsto, na 2,33 biliona dolara.

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Prema podacima platforme Coinglass, duge pozicije (long) činile su 82,7 odsto svih likvidacija na kripto-tržištu. Bitkoin (BTC) pao je ispod 68.000 dolara i testirao svoj 200-nedeljni pokretni prosek. Ukoliko se nedeljno trgovanje u nedelju završi ispod te granice, postoji mogućnost dubljeg pada i ponovnog testiranja nižih nivoa podrške.

Vlasnici dugih pozicija u bitkoinu izgubili dvostruko više nego dan ranije

Likvidacije pozicija u bitkoinu iznosile su ukupno 637,24 miliona dolara, pri čemu su duge pozicije činile čak 90,8 odsto tog iznosa. To je gotovo dvostruko više od 325,28 miliona dolara likvidiranih bitkoin pozicija o kojima je BeInCrypto izvestio dan ranije.

Foto: coinglass.com Likvidacije na tržištu kriptovaluta 14. novembra

Eterijum (ETH) našao se na drugom mestu sa 256,52 miliona dolara likvidiranih pozicija, od čega se 76,3 odsto odnosilo na opklade na rast cene.

Ukupno je likvidirano 163.631 trgovaca, u poređenju sa 112.947 prethodnog dana. Najveća pojedinačna likvidacija bila je kratka pozicija (short) na eterijum u vrednosti od 17,81 milion dolara na berzi Binance, zatvorena po ceni od 1.979,21 dolar.

Oko milijardu dolara likvidacija dogodilo se tokom prvih 12 sati posmatranog perioda. Pritisak je potom oslabio: u poslednjih 12 sati likvidirano je 233,07 miliona dolara, a tokom poslednja četiri sata 41,01 milion dolara.

Do masovnih likvidacija došlo je usled šireg talasa rasprodaje na tržištu kriptovaluta.

Može li bitkoin da zadrži podršku na 200-nedeljnom proseku?

Prema podacima BeInCrypto Markets, bitkoinom se trgovalo po ceni od 67.623 dolara, što predstavlja pad od 3,70 odsto za 24 sata. Cena je trenutno ispod 200-nedeljnog prostog pokretnog proseka (SMA), koji se nalazi oko 67.922 dolara.

Foto: beincrypto.com Nedeljni grafikon cene bitkoina (BTC)

Analiza portala BeInCrypto ukazuje na to da je ista linija podrške zaustavila pad bitkoina u julu i prethodila njegovom avgustovskom oporavku.

Prva zona podrške nalazi se između 66.000 i 67.000 dolara. Taj raspon je predstavljao prepreku za oporavak bitkoina od juna do avgusta.

Ukoliko i ta zona bude probijena, sledeći važan nivo nalazi se na 62.300 dolara. Kupci su dva puta tokom ove godine branili tu cenu – krajem februara i ponovo pre proboja krajem avgusta. Poslednji put kada je bitkoin pao ispod tog nivoa, u julu, njegov pad zaustavio se blizu 58.000 dolara.

U slučaju oporavka, prva značajna prepreka za bitkoin nalazi se na 75.000 dolara.

Da li je eterijum izgubio podršku koja je pokrenula avgustovski rast?

Eterijum se sada trguje ispod nivoa od 1.920,51 dolar, koji je analitičar More Crypto Online označio kao Fibonačijev nivo podrške. Sledeća podrška, prema njegovoj proceni, nalazi se na 1.832,78 dolara.

Pored nedeljnog zatvaranja tržišta u nedelju, još dva datuma mogla bi da utiču na dalji pravac kretanja dve najveće kriptovalute.

Foto: beincrypto.com Kretanje cene eterijuma (ETH)

Prvi je 30. novembar, kada MSCI uklanja kompaniju Strategy, najvećeg korporativnog vlasnika bitkoina, iz svojih referentnih berzanskih indeksa.

Drugi je 9. decembar, kada američke Federalne rezerve objavljuju odluku o kamatnim stopama.

Pošto su duge pozicije dva dana zaredom činile najveći deo likvidacija, trgovci koji računaju na rast cena ulaze u oba događaja sa najvećom izloženošću riziku.

(beincrypto.com)