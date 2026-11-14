Brabrand juri četvrti trijumf u nizu, ali mi imamo drugačiji predlog

Fremad Amager dočekuje Brabrand u 16. kolu danske Druge divizije

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Zanimljivo je da gosti u ovaj susret ulaze sa tri uzastopne pobede na strani. Domaćin je sedmi na tabeli sa 21 bodom, dok Brabrand ima tri boda manje i nalazi se na devetom mestu.

Fremad je u dosadašnjem delu prvenstva postizao prosečno 1,2 gola po utakmici, ali je primao 1,5. Na devet od njegovih 15 prvenstvenih mečeva obe ekipe su zatresle mrežu, a takav ishod zabeležen je i na poslednje dve utakmice pred domaćom publikom, u pobedama protiv Nikebinga (3:2) i Midelfarta (2:1).

Brabrand je u poslednja tri kola ostvario dve pobede, uključujući uspeh protiv B93 u gostima rezultatom 3:2. U prethodnom kolu savladao je Nikebing sa 2:0, a njegov prosek od 1,3 postignuta i 1,5 primljenih golova po meču pokazuje da i gosti imaju osnova za ofanzivna očekivanja.

Prvi ovosezonski međusobni susret Brabrand je dobio sa 1:0. Ipak, Fremad je na poslednje dve domaće utakmice postigao pet golova, dok gosti u poslednje vreme igraju znatno uspešnije na strani nego pred svojim navijačima. Zato očekujemo da oba tima pronađu put do protivničke mreže.

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