Preminuo Radoman Vasović – Rajo
Radoman Vasović – Rajo, istaknuti fudbalski radnik i dugogodišnji predsednik Fudbalskog kluba Hajduk iz Kule, preminuo je 10. novembra. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za klub i srpski fudbal, u čijoj je istoriji ostavio neizbrisiv trag.
Vasovićevo ime zauvek će ostati povezano sa jednim od najznačajnijih perioda u istoriji Hajduka. Pod njegovim rukovodstvom klub je prešao put od nižih rangova takmičenja do elite jugoslovenskog fudbala, a potom stigao i do evropske scene.
Na mesto predsednika Izvršnog odbora kluba došao je 1982. godine, dok je 7. jula 1988. izabran za predsednika Hajduka. Naredne godine posvetio je organizacionom i sportskom razvoju kluba, čiji su rezultati prevazišli okvire Kule i postali značajan deo istorije vojvođanskog i srpskog fudbala.
Pod njegovim vođstvom Hajduk je od sezone 1992/93. postao član Prve savezne lige SR Jugoslavije, tadašnjeg najvišeg ranga takmičenja. Važan korak u razvoju kluba bila je i izgradnja novih tribina stadiona 1992. godine, čime su stvoreni bolji uslovi za dalji napredak.
Posebno mesto u klupskoj istoriji zauzima leto 1997. godine, kada je Hajduk iz Kule prvi put nastupio u evropskim takmičenjima, i to u Intertoto kupu.
Tokom gotovo tri decenije provedene u rukovodstvu kluba, Radoman Vasović bio je simbol posvećenosti, istrajnosti i vere u mogućnosti jedne fudbalske sredine. Njegov doprinos ostaje trajno upisan u istoriju Hajduka, a delo koje je ostavio iza sebe svedoči o čoveku koji je verovao da klub iz manje sredine može da stigne do samog vrha.
Sahrana Radomana Vasovića biće održana u subotu, 14. novembra, od 12 časova na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.
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