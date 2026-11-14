POSLEDICE SUKOBA SA IRANOM: Pomorski saobraćaj kroz Ormuz i dalje 65 odsto ispod predratnog nivoa

POMORSKI saobraćaj kroz Ormuski moreuz ostaje približno 65 odsto ispod predratnog nivoa, saopštila je danas Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

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Agencija je zabeležila 139 odlaznih i 169 dolaznih prolazaka plovila tokom sedam dana zaključno sa 11. novembrom, u poređenju sa 170 odlaznih i 155 dolaznih prolazaka prethodne nedelje, prenela je Al Džazira.

UKMTO je takođe prijavio osam pomorskih incidenata tokom nedelje, uključujući pet u Ormuskom moreuzu, dva u Persijskom zalivu i jedan u Omanskom zalivu. Tri plovila su nastavila putovanje, tri su tražila pomoć, dok su ishodi dva incidenta ostali nepoznati. Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, agencija je zabeležila 163 pomorska incidenta povezana sa sukobom, uključujući 141 izveštaj o oštećenju plovila.

U izveštaju se takođe navodi da je 42 odsto plovila sa iranske liste nepoštovanja pomorskih propisa bilo umešano u incidente širom Persijskog zaliva, Ormuskog moreuza i Omanskog zaliva. UKMTO je saopštio da njegovi podaci uključuju olakšane prolaske koje su prijavile SAD, a koje agencija nije mogla nezavisno da potvrdi.