POSLEDICE SUKOBA SA IRANOM: Pomorski saobraćaj kroz Ormuz i dalje 65 odsto ispod predratnog nivoa
POMORSKI saobraćaj kroz Ormuski moreuz ostaje približno 65 odsto ispod predratnog nivoa, saopštila je danas Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).
Agencija je zabeležila 139 odlaznih i 169 dolaznih prolazaka plovila tokom sedam dana zaključno sa 11. novembrom, u poređenju sa 170 odlaznih i 155 dolaznih prolazaka prethodne nedelje, prenela je Al Džazira.
UKMTO je takođe prijavio osam pomorskih incidenata tokom nedelje, uključujući pet u Ormuskom moreuzu, dva u Persijskom zalivu i jedan u Omanskom zalivu. Tri plovila su nastavila putovanje, tri su tražila pomoć, dok su ishodi dva incidenta ostali nepoznati. Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, agencija je zabeležila 163 pomorska incidenta povezana sa sukobom, uključujući 141 izveštaj o oštećenju plovila.
U izveštaju se takođe navodi da je 42 odsto plovila sa iranske liste nepoštovanja pomorskih propisa bilo umešano u incidente širom Persijskog zaliva, Ormuskog moreuza i Omanskog zaliva. UKMTO je saopštio da njegovi podaci uključuju olakšane prolaske koje su prijavile SAD, a koje agencija nije mogla nezavisno da potvrdi.
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