KURTIJEV MINISTAR: Bezuslovno smo podržali Studentsku listu (VIDEO)

MINISTAR za zajednice i povratak u privremenim institucijama u Prištini Nenad Rašić potvrdio je da su on i njegova politička organizacija bezuslovno podržavali Studentsku listu uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, da su u njenu korist angažovali stranačku infrastrukturu i birače, kao i da su spremni da novoj vlasti u Beogradu pruže političku i informacionu podršku.

Foto: Printskrin/Jutjub/MEDIJA CENTAR - ČAGLAVICA

Gostujući u podkastu Medija centra Čaglavica, u razgovoru sa novinarom Budimirom Ničićem, Rašić je govorio i o stavu predstavnika Studentske liste da su Kosovo i Metohija deo Srbije. Prema njegovom objašnjenju, drugačije izjašnjavanje tokom predizborne kampanje bilo bi suprotno Ustavu Srbije i pogubno za njihov izborni rezultat.

Rašić, koji je deo izvršne vlasti Aljbina Kurtija u Prištini, nije sakrio zadovoljstvo porazom Srpske napredne stranke, navodeći da je u njegovom političkom okruženju izborna pobeda Studentske liste proslavljena sa većim oduševljenjem nego sopstvene izborne pobede.

Bezuslovna podrška Studentskoj listi pre izbora

Na pitanje o očekivanjima od budućih odnosa sa novom vlašću u Beogradu, Rašić je potvrdio da je politička podrška Studentskoj listi bila javno iskazana još pre glasanja.

- Ja ponavljam još jednom, da ne bude zabune, da smo mi pre izbora, mislim da je to negde bilo mesec dana pre izbora, rekli da dajemo bezuslovnu podršku ovoj Studentskoj listi - izjavio je Rašić.

Kada ga je Ničić upitao da li to znači da je spreman da sa Studentskom listom uspostavi institucionalnu i političku saradnju, Rašić je odgovorio:

- I ja to ponavljam – bezuslovno.

On je zatim izneo detalje političkog angažovanja svoje stranke tokom izborne kampanje u Srbiji, potvrđujući da podrška nije ostala samo na deklarativnom nivou.

- Mi jesmo bili u toj kampanji. Znate i sami da smo se organizovali u tom smislu infrastrukture stranke, da je čak i veliki broj nas bio na glasanju - rekao je Rašić.

Na Ničićevu primedbu da on lično nije glasao, Rašić je objasnio da je odlučio da ne odlazi u Srbiju kako ne bi rizikovao eventualno privođenje.

- Ja nisam bio, nažalost. Nisam hteo da dam neku mogućnost bivšem predsedniku da likuje tog dana, da me kao nešto hapsi ili slično, ali moram da vam kažem da je cela moja porodica bila i moji saradnici - naveo je on.

Rašić je time potvrdio da je njegova politička organizacija, koja deluje na Kosovu i Metohiji i čiji je lider član Kurtijeve izvršne vlasti, neposredno učestvovala u mobilisanju podrške jednoj izbornoj listi u centralnoj Srbiji.

Politička logistika i informacije za novu vlast

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora u kojem je Rašić objasnio šta njegova politička organizacija može da ponudi predstavnicima Studentske liste posle njihove izborne pobede.

- Naglasak je na onom bezuslovno, jer smatram da imamo puno toga što možemo da im pružimo kao jedna, pa nazvaću to, logistika, politička logistika u smislu informacija koje mi možemo imati i možda da im pružimo - izjavio je Rašić.

Tako je ministar u Kurtijevoj izvršnoj vlasti otvoreno ponudio političku saradnju i razmenu informacija sa predstavnicima nove parlamentarne većine u Srbiji.

Govoreći o obimu podrške koju je njegova stranka pružila Studentskoj listi, Rašić je priznao da nije reč o velikom broju glasova u odnosu na ukupan izborni rezultat, ali je naglasio da je celokupna raspoloživa stranačka infrastruktura bila angažovana.

- Rekao sam malopre da smo mi svoju infrastrukturu apsolutno iskoristili, koliko god da je to. Znam da to nije ogroman broj glasova poredeći sa glasovima koje je imala Studentska lista, ali bez obzira, mislim da su uradili iz sve snage - kazao je Rašić.

On je dodao da bi, ukoliko dobije poziv predstavnika Studentske liste, verovatno otputovao u Beograd na razgovore.

- Da, verovatno da - odgovorio je na direktno pitanje voditelja.

Kao jedan od razloga naveo je želju da se predstavnicima Studentske liste zahvali u ime ljudi koji su, na poziv i uz angažovanje njegove političke organizacije, glasali za njih.

- Baš zbog tih ljudi koji su u naše ime glasali za Studentsku listu, da još jednom onako čestitam njima na jednoj pobedi koja je stvarno verovatno revolucionarna, istorijska u svakom smislu te reči, i spasonosna na kraju krajeva - izjavio je Rašić.

Na ponovljeno pitanje Ničića da li je do sada imao kontakte sa predstavnicima pobedničke liste, Rašić je odgovorio:

- Ne u tom smislu koji vi mislite, ne zvaničnom...

Zašto Studentska lista govori da je Kosovo Srbija

Jedan od politički najznačajnijih delova razgovora odnosio se na pitanje statusa Kosova i Metohije i javne stavove predstavnika Studentske liste.

Ničić je podsetio Rašića da su pojedini predstavnici Studentske liste ponovili da je Kosovo deo Srbije, pitajući ga da li ga takva pozicija zabrinjava, s obzirom na očekivanja da će sa novom vlašću u Beogradu imati kvalitetniju saradnju nego sa prethodnom.

Rašić je odgovorio da bi bilo nerealno očekivati da političari koji nastupaju na izborima u Srbiji iznesu stav suprotan njenom ustavnom poretku.

- Vidite, šta očekujete vi? Da neko kaže nešto što je protivzakonito i protivustavno? To je takvo, to je činjenično stanje, gledano sa strane Srbije i Srba u Srbiji, normalno, i to bilo koje drugo bilo bi jednako političkom samoubistvu. Što bi to uradili tako kao što vi očekujete? - upitao je Rašić.

Ovim odgovorom Rašić je stav Studentske liste o pripadnosti Kosova i Metohije Srbiji predstavio kao ustavnu obavezu i političku nužnost, a ne kao prepreku budućoj saradnji sa Prištinom.

On je naglasio da se predstavnici vlasti moraju pridržavati sopstvenih zakona i ustava, ali je istovremeno ukazao da bi budući pregovarački proces mogao da donese drugačije razumevanje spornih pitanja.

- Naravno da se morate držati, kao predstavnik, svog zakona i ustava. E sad, sa druge strane, onaj proces koji bi trebalo da dovede do toga da postoje neki standardi ili razumevanje među organizacijama ili pregovaračima u ovom slučaju, baš treba kroz proces utvrditi - rekao je Rašić.

On je dodao da početne političke pozicije ne treba posmatrati kao konačne i nepromenljive.

- Ne opet postavljati ga kao svršen čin ili kao nešto što je barikada, što je prepreka, nego treba iskoristiti kao proces - kazao je Rašić.

Izrazio je uverenje da će tokom budućih pregovora i usaglašavanja stavova doći do većeg razumevanja između dve strane.

- Ja sam siguran, pogotovo ne sumnjam u ljude koji su tako razumni i racionalni, kad bude došlo do samog procesa, koji, naravno, neće biti lak – bilo pregovora, bilo usklađivanja, bilo standarda – mislim da će mnoge stvari biti mnogo jasnije, jer treba vremena malo razumeti - poručio je Rašić.

Takvo obrazloženje pokazuje da Rašić ne smatra izjave predstavnika Studentske liste o Kosovu i Metohiji preprekom za dogovor sa Prištinom. Naprotiv, on računa na to da se sporna pitanja rešavaju kroz naknadni politički proces, bez obzira na pozicije koje su predstavnici nove većine zastupali tokom izborne kampanje.

Posle pobede Studentske liste očekuje pomak oko ZSO

Rašić je govorio i o mogućnosti formiranja Zajednice srpskih opština, povezujući svoja očekivanja sa promenom vlasti u Beogradu.

Ničić ga je na početku razgovora podsetio na nedavnu izjavu za „Gazetu ekspres”, u kojoj je ocenio da je, posle pobede Studentske liste u Srbiji, vlada u Prištini spremnija za formiranje Zajednice srpskih opština.

Objašnjavajući na čemu zasniva takvu procenu, Rašić je naveo svoje dugogodišnje političko iskustvo i promenu odnosa snaga u Srbiji.

- Posle dugogodišnjeg bavljenja politikom verujem da mogu da osetim ponekad momenat ili momentum u kome mogu da budem više optimističan, pogotovo kad se dese ovako stvarno temeljite promene kao što imamo u Srbiji, odnosno u Beogradu, sa padom jednog diktatorskog režima - izjavio je Rašić.

On je tako promenu vlasti u Srbiji predstavio kao okolnost koja otvara prostor za nove dogovore sa Prištinom, uključujući i pitanje Zajednice srpskih opština, čije formiranje predstavlja jednu od preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma.

Poraz SNS-a slavili više nego sopstvene pobede

Rašić nije skrivao ni lično i političko zadovoljstvo izbornim porazom Srpske napredne stranke.

- Kad se ovo desilo sa padom, naravno, SNS-a, usledilo je čak, moram da kažem, jedno veselje koje je bilo čak i bolje ili lepše nego ono kad mi dobijemo na izborima - rekao je on.

Ova izjava, zajedno sa potvrdom da je njegova stranka organizovano učestvovala u podršci Studentskoj listi, osvetljava političke interese koje su pojedini predstavnici Kurtijeve vlasti vezivali za ishod izbora u Srbiji.

Rašićev nastup u podkastu Medija centra Čaglavica doneo je nekoliko konkretnih potvrda. Bezuslovna podrška Studentskoj listi postojala je i pre izbora, njegova stranka je za tu svrhu angažovala sopstvenu infrastrukturu, članovi porodice i saradnici učestvovali su u glasanju, a novoj vlasti u Beogradu ponuđena je politička i informaciona logistika.

Istovremeno, Rašić je objasnio da izjave predstavnika Studentske liste o Kosovu i Metohiji kao delu Srbije ne dovode u pitanje njegovu spremnost za bezuslovnu saradnju sa njima. Takve izjave ocenio je kao politički neophodne u Srbiji, uz očekivanje da će budući pregovori otvoriti prostor za usaglašavanje stavova.

Na taj način, ministar u Kurtijevoj izvršnoj vlasti povezao je organizovanu predizbornu podršku Studentskoj listi sa očekivanjem da će posle promene vlasti u Beogradu biti stvoreni povoljniji uslovi za političke dogovore sa Prištinom.

(Politika.rs)

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