SA PRAKTIČNE NASTAVE NA SUD: Profesorka osuđena zbog načina usmrćivanja 18 šarana

SUD u Krakovu u utorak je proglasio krivom veterinarku Hanu L., bivšu profesorku Poljoprivrednog univerziteta u Krakovu, zbog načina na koji je tokom nastave usmrtila 18 šarana.

Foto: Steve Packham / Nature Picture Library / Profimedia

Prema odluci suda, osuđena je uslovno na šest meseci zatvora. Takođe mora da plati novčanu kaznu od približno 1.200 evra, kao i oko 2.300 evra udruženju za zaštitu životinja. Uz to joj je zabranjeno pet godina da održava nastavu povezanu sa korišćenjem životinja, a dužna je da podmiri i troškove sudskog postupka.

Slučaj prijavilo udruženje za zaštitu životinja

Slučaj je dospeo u javnost nakon što je fondacija Viva! 2023. godine objavila video-snimak praktične nastave iz bolesti riba na studijama veterine Poljoprivrednog univerziteta u Krakovu. Na snimku je prikazano usmrćivanje 18 šarana bez prethodnog omamljivanja.

Fondacija je zbog toga podnela prijavu tužilaštvu, a tokom sudskog postupka učestvovala je kao pomoćni tužilac.

Osim nehumanog usmrćivanja riba, tužilaštvo je bivšu predavačicu teretilo i za korišćenje živih šarana bez prethodnog odobrenja lokalne etičke komisije nadležne za eksperimente na životinjama.

Profesorka: Postupala sam u dobroj veri

Hana L. je tokom odbrane tvrdila da nije imala nameru da nanosi patnju životinjama i da je postupala u dobroj veri. Ribama se, kako je objasnila, bavila 45 godina, a naučna saradnica Univerziteta bila je od 1980. do 2025. godine, kada joj je prestao radni odnos.

Način usmrćivanja, prema njenim rečima, odabrala je na osnovu znanja koje joj je preneo profesor Ježi Antihoovič, autoritet u oblasti ihtiologije. Tvrdila je da je smatrala da je presecanje kičmene moždine bez prethodnog omamljivanja najhumanija metoda usmrćivanja riba.

Isticala je i da je posebno osetljiva na patnju životinja i da ne može da zamisli kako bi neko ko se 45 godina bavi tom strukom mogao namerno da zlostavlja životinje.

Univerzitet je ranije pokrenuo disciplinski postupak protiv predavačice zbog medijskih napisa o postupanju sa ribama, ali tada nisu utvrđene nepravilnosti u njenom radu.

Prema poljskom zakonodavstvu, za zlostavljanje ili usmrćivanje životinja počiniocu preti do tri godine zatvora, a u slučaju naročite okrutnosti kazna može da dostigne pet godina. Sudska presuda u ovom slučaju još nije pravosnažna.

(Agroklub)