VUČIĆ UPOZORIO: "Čudan eksperiment se sprovodi nad Srbijom" (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom svog nedavnog obraćanja javnosti, ukazao na to da se u poslednje vreme "čudan eksperiment se sprovodi nad Srbijom".

Rюmin Aleksandr / Zuma Press / Profimedia

- Gledjaući sve oko sebe da prisustvujemo nekom čudnom eksperimentu i da sve što se zbiva nije realan život već ružan san. Čini mi se kao da se neko zavitlava sa svima nama slušajući ideje naših "nobelovaca" i čutajući tekstove prepune ozbiljnih naslova o tome šta se sve planira. I tako kada čitate jedan medij shvatićete da ćemo da imamo najjaču vojsku an svetu jer ćemo preko 5% BDP-a da ulažemo u našu vojsku i kako ćemo da imamo lekare u svakom selu, naravno i jedno i drugo su ordinarne gluposti i laži - kazao je Vučić.

Podsetimo, ovom prilikom je govorio i drugim važnim temama za građane Srbije.

Između ostalog istakao je kako je jedan portugalski investitor odustao od naše zemlje.

- I danas sam dobio informaciju da jedan portugalski investitor, sa kojim je dve godine prigovarano za investiciju u Bačkoj Topoli, kako stvari stoje, odustaje, da jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da nam pikaže nešto veličanstveno i drugačije na Ekspu, odustaje i o tome ćete da dobijete zvanično obaveštenje već u ponedeljak. Razlozi su prosti, ljude se ne osećaju sigurno, ne osećaju se bezbedno, ne osećaju onu vrstu stabilnosti koju smo imali i koju smo uvek obezbeđivali. Možete da govorite ljudima i možete da ih upozoravate svaki dan, stvari su sve lošije.

Dotakao se i teme konsultacija koje su održane u Narodnoj skupšini Srbije.

- Danas smo održali konsultacije u Narodnoj skupštini, nas su predstavljali Ana Brnabić i Milenko Jovanov, i umesto da dobijete ponudu od druge strane, kažete nam koliko želite potpredsednika, koliko želite ljudi u odborima, koje odbore želite da vodite.. ne, oni kažu: mi ćemo da biramo ko može, a ko ne može da vodi neki odbor - rekao je Vučić.

Kako je rekao, "Studentska lista" ima politbiro i ideološku komisiju i misli da će opoziciji da određuje ko će da vodi neki odbor, a ko neće da vodi neki odbor.

- Samo da vidite dokle ludilo ide, šta je nekome palo na pamet. To se nikada nije dogodilo - rekao je Vučić tokom jučerašnjeg obraćanja.

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