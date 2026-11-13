NIS ZATRAŽIO NAFTU IZ DRŽAVNIH REZERVI: Šta ovo znači za vozače u Srbiji?

NIS je od Vlade Srbije zatražio korišćenje državnih rezervi sirove nafte i dizela zbog prekida transporta preko Janafa, dok Rafinerija Pančevo prilagođava proizvodnju, a benzinske stanice za sada imaju uredno snabdevanje gorivom.

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Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Vlade Srbije da joj omogući korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi, kao i dizela iz operativnih rezervi, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje domaćeg tržišta u narednom periodu. Ovaj zahtev dolazi nakon prekida transporta nafte preko hrvatskog naftovoda JANAF, zbog oštećenja cevovoda kod Nove Gradiške.

Kako je saopšteno iz kompanije, cilj je da se očuva kontinuitet snabdevanja dok se ne normalizuje transport sirove nafte prema Rafineriji nafte Pančevo.

Iz NIS-a navode da rafinerija prilagođava obim rada u skladu sa informacijama koje dobija od Janafa, dok su benzinske stanice kompanije za sada uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

Kompanija ističe da je u stalnom kontaktu sa nadležnim državnim organima i predstavnicima Janafa kako bi se pronašlo rešenje za novonastalu situaciju.

Zašto je NIS zatražio pomoć države?

Problem je nastao nakon havarije na Jadranskom naftovodu, koji predstavlja važan pravac za dopremanje sirove nafte do Srbije.

Transport nafte preko Janafa obustavljen je 6. novembra, nakon oštećenja cevovoda na deonici između Siska i Slavonskog Broda, u blizini Nove Gradiške.

Zbog prekida isporuka Rafinerija nafte Pančevo počela je da smanjuje obim prerade i prilagođava proizvodnju novim okolnostima.

Upravo zbog toga NIS je zatražio mogućnost korišćenja državnih rezervi sirove nafte, kao i dizela iz operativnih rezervi, piše Ružica Vranjković za RTS.

Ovim zahtevom kompanija nastoji da obezbedi dodatne količine sirovine i derivata kako bi se smanjio rizik od poremećaja u snabdevanju.

Važno je naglasiti da je reč o zahtevu upućenom državi, a ne o potvrdi da je korišćenje rezervi već odobreno.

Šta se trenutno dešava sa gorivom na pumpama?

Jedno od glavnih pitanja za građane jeste da li će prekid transporta nafte uticati na dostupnost benzina i dizela na pumpama.

Iz NIS-a poručuju da su njihove benzinske stanice za sada uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

Kompanija navodi i da pažljivo prati situaciju, kao i da preduzima mere kako bi se obezbedilo redovno snabdevanje tržišta u narednom periodu.

To znači da sam prekid transporta preko Janafa ne predstavlja potvrdu da će doći do nestašice goriva, ali je važno pratiti dalje odluke države i razvoj situacije oko popravke naftovoda.

Janaf izvlači preostalu naftu iz oštećenog cevovoda

U međuvremenu, hrvatska kompanija Janaf započela je novu fazu sanacije oštećenog naftovoda kod Nove Gradiške.

Nakon havarije, u cevovodu je ostala određena količina nafte, koja se sada u kontrolisanim uslovima izvlači kroz zatvoren sistem i prebacuje direktno u cisterne.

Nakon toga nafta se transportuje na Janafove terminale.

Prema ranijim procenama hrvatske kompanije, tokom havarije je u okolinu isteklo oko 500.000 litara nafte, zbog čega je zagađeno više hiljada kvadratnih metara zemljišta.

Radovi obuhvataju prikupljanje preostale nafte, uklanjanje zagađenog zemljišta i sanaciju područja na kojem je došlo do izlivanja.

Iz Janafa su potvrdili da su u stalnoj komunikaciji sa NIS-om i da se aktivnosti na sanaciji nastavljaju.

Kada bi mogao da bude obnovljen transport nafte prema Srbiji?

Nakon završetka izvlačenja preostale nafte iz cevovoda i sanacije okolnog područja, trebalo bi da usledi popravka oštećenog dela naftovoda.

Tek nakon završetka potrebnih radova i provera biće moguće govoriti o normalizaciji transporta sirove nafte prema Srbiji.

Do tada će Rafinerija nafte Pančevo nastaviti da prilagođava svoj rad raspoloživim količinama sirovine i informacijama koje dobija od Janafa.

Zahtev NIS-a za korišćenje državnih rezervi predstavlja jednu od mera za očuvanje stabilnosti snabdevanja, dok se čeka rešavanje problema na važnom naftnom pravcu prema Srbiji.

Za građane je trenutno najvažnije da benzinske stanice NIS-a, prema saopštenju kompanije, nastavljaju da rade uz redovno snabdevanje, dok će dalji razvoj situacije zavisiti od sanacije naftovoda i odluka nadležnih državnih organa.

(BizPortal)