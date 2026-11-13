Još jedan reprezentativac napustio Partizan
Nastavlja se egzodus
Rukometni klub Partizan AdmiralBet saopštio je da golman Bekir Čordalija više nije član crno-belih.
Kako je navedeno iz kluba, saradnja sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine je okončana, a čuvar mreže će profesionalnu karijeru nastaviti u novoj sredini.
– Bekire, hvala za sve! Želimo ti puno sreće i uspeha u budućnosti. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice – poručili su crno-beli u oproštajnoj objavi.
Podsetimo, Čordalija je u redove Partizana stigao početkom juna ove godine iz poljske ekipe Kjelce, a za sada nije zvanično objavljeno u kom klubu će nastaviti karijeru.
Odlazak Čordalije samo je jedan u nizu koji se pokrenuo prethodnih dana, čime je jasno potvrđen egzodus u redovima aktuelnog šampiona Srbije.
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