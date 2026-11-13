Još jedan reprezentativac napustio Partizan

Nastavlja se egzodus

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Rukometni klub Partizan AdmiralBet saopštio je da golman Bekir Čordalija više nije član crno-belih.

Kako je navedeno iz kluba, saradnja sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine je okončana, a čuvar mreže će profesionalnu karijeru nastaviti u novoj sredini.

– Bekire, hvala za sve! Želimo ti puno sreće i uspeha u budućnosti. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice – poručili su crno-beli u oproštajnoj objavi.

Podsetimo, Čordalija je u redove Partizana stigao početkom juna ove godine iz poljske ekipe Kjelce, a za sada nije zvanično objavljeno u kom klubu će nastaviti karijeru.

Odlazak Čordalije samo je jedan u nizu koji se pokrenuo prethodnih dana, čime je jasno potvrđen egzodus u redovima aktuelnog šampiona Srbije.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se na saradnji čuvaru mreže Bekiru Čordaliji. ⚫⚪ Reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru će nastaviti u drugom klubu. Bekire, hvala za sve! Želimo ti puno sreće i uspeha u budućnosti. 🤝🏻 Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice. 🖤⚪ — RK Partizan (@PartizanRK) November 13, 2026