ŠOK U KOLORADU: Jokić u centru pažnje - sprema se najveći trejd u istoriji Nagetsa?!
Ovo bi sve promenilo.
Nikola Jokić nastavlja da predvodi Denver sa prosekom od 23,5 poena, 10,8 skokova i devet asistencija u prvih deset utakmica sezone, ali se u NBA krugovima sve više govori o mogućim promenama u sastavu Nagetsa.
Eron Gordon i Kem Džonson posebno su interesantni drugim ekipama, dok bi eventualni odlazak Džamala Mareja zahtevao izuzetno vrednu ponudu.
Prema informacijama Breta Sigela, interesovanje za Gordona i Džonsona postoji još od prošlog prelaznog roka. Denver tada nije želeo da ih se odrekne, a zasad nema naznaka da ih je ponudio drugim klubovima. Ipak, to nije zaustavilo konkurente da se raspituju o njihovoj dostupnosti.
Razlozi zbog kojih bi Nagetsi morali pažljivo da razmotre svaki takav potez jasno su se videli u prethodnim utakmicama. Džonson je protiv Memfisa postigao 23 poena, uz četiri pogođene trojke iz sedam pokušaja, što mu je najbolji učinak u dosadašnjem toku sezone.
Gordon, s druge strane, godinama predstavlja važan deo ekipe zbog fizičke snage u odbrani i učinka u blizini koša, bez potrebe da dugo bude u posedu lopte. Međutim, trenutno igra najslabiju košarku u karijeri.
Marej je pokazao koliko može da doprinese napadu. U porazu od Hjustona postigao je 38 poena, a zatim je protiv Memfisa dodao još 30. Posebno se istakao u završnici tog susreta, kada je postigao 22 od poslednjih 38 poena Denvera.
Sigel navodi da se među NBA ekipama razgovara i o mogućnosti da Denver razmotri trejd Mareja, ali bi za takav rasplet bila potrebna izuzetno jaka ponuda. Zasad je konkretnija tema kako dodatno unaprediti saradnju kanadskog beka i srpskog centra.
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