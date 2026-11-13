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DOMAĆIN JE U LOŠOJ FORMI: Platense konačno odnosi bodove iz Barakasa?

О. М.

13. 11. 2026. u 11:23

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Holandija dočekuje Grčku u Amsterdamu, u utakmici Lige nacija u kojoj gosti imaju priliku da nastave odličan niz rezultata na strani.

ДОМАЋИН ЈЕ У ЛОШОЈ ФОРМИ: Платенсе коначно односи бодове из Баракаса?

AP Photo/Giannis Papanikos

Grčka nije poražena na poslednjih pet gostovanja, dok su Holanđani pobedili samo dva puta u prethodnih pet mečeva.

Grci su već pokazali da mogu ravnopravno da se nose sa Holandijom. U prošlomesečnom međusobnom susretu poveli su sa 2:0 već u prvom poluvremenu, ali su na kraju morali da se zadovolje remijem 2:2. Iako nisu sačuvali prednost, ta utakmica predstavlja snažan argument da mogu do povoljnog rezultata i u Amsterdamu.

Posle tog remija Grčka je odigrala bez golova protiv Nemačke, a prethodno je istog protivnika savladala u gostima. Tako je nastavila niz od pet gostovanja bez poraza i potvrdila da ume da osvaja bodove i protiv veoma kvalitetnih rivala.

Holandija, s druge strane, ima problema da utakmice pretvori u pobede. Čak tri od poslednjih pet susreta završila je nerešenim rezultatom, a sva tri remija bila su uz golove na obe strane. Dva puta je bilo 1:1, što dodatno ukazuje na mogućnost još jedne podele bodova.

Iako Holanđani imaju prednost domaćeg terena, Grčka je već pokazala da ume da im se suprotstavi. Pobeda nad Nemačkom u gostima i nedavni remi sa Holandijom daju dovoljno osnova za očekivanje da će gosti ponovo osvojiti bar jedan bod.

NAŠ TIP: H2

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