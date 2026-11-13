AKO DA GOL SRBIJI, NE SME TAKO DA SLAVI: Klop "zabranio" fudbaleru Nemačke kontroverznu proslavu

Nmeča je obećao da će promeniti proslavu

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Fudbalska reprezentacija Srbije u petak od 20.45 časova dočekuje Nemačku u utakmici Lige nacija, a uoči ovog duela jednu od glavnih tema u nemačkoj javnosti izazvao je Jirgen Klop. Selektor „pancera“ odlučio je da reaguje zbog kontroverzne proslave gola jednog od svojih fudbalera, Feliksa Nmeče, koji je posle razgovora sa njim pristao da promeni način na koji proslavlja pogotke.

Ukoliko Nmeča zatrese mrežu Srbije na stadionu „Rajko Mitić“, navijači neće videti njegov dosadašnji, veoma neobičan način proslave gola. Vezista Borusije Dortmund više neće izvoditi gest zbog kojeg se prethodnih dana našao u centru velike polemike u Nemačkoj.

Sve je počelo posle utakmice Borusije Dortmund i Elversberga, u kojoj je Nmeča postigao oba gola u pobedi od 2:1. Posle pogodaka izveo je karakterističnu proslavu: rukama je simbolično skinuo zamišljenu krunu sa glave, a zatim je spustio na zemlju.

Na prvi pogled, delovalo je kao još jedna neobična fudbalska proslava, ali je ubrzo pokrenuta velika rasprava zbog povezanosti tog gesta sa evangelističkom organizacijom „Ballers in God“ i njenom kampanjom "Povratak kralja".

Ova organizacija našla se na meti kritika zbog stavova koji se povezuju sa diskriminacijom homoseksualnih i transrodnih osoba, pa je Nmechina proslava izazvala nezadovoljstvo dela navijača Borusije Dortmund.

U celu priču uključio se i Jirgen Klop, koji je odlučio da lično razgovara sa svojim fudbalerom.

- Gledao sam fudbal prošlog vikenda, video dva predivna Feliksova gola, a zatim i proslavu. U početku nisam razmišljao o tome. Onda je počela cela priča i krenuo sam da se informišem. Bilo mi je jasno da moram što pre da razgovaram sa Feliksom - objasnio je Klop.

Nemački stručnjak otkrio je i šta je konkretno pitao svog igrača.

- Pitao sam ga: „Šta ćemo sada sa tom proslavom gola? Tvoja poruka je, onako kako je ti predstavljaš, veoma pozitivna, ali je ljudi napolju tumače na određeni način. Šta ćemo da uradimo?

Nmecha is being told not to do this celebration. https://t.co/E5QA8dDzvZ — Carlo Castillo (@Carloculer) November 12, 2026

Prema Klopovim rečima, Nmeča mu je objasnio da ne želi nikoga da diskriminiše i da voli sve ljude.

- Rekao mi je da voli sve ljude i da nikoga ne diskriminiše. To je za mene najvažniji deo cele priče. Ne želi tako više da slavi golove - otkrio je selektor Nemačke.

Klop je istakao da Nmeča, koga poznaje nekoliko meseci, ostavlja utisak izuzetno srdačnog i otvorenog mladića, koji u reprezentaciji širi samo pozitivnu energiju.

Sam fudbaler je ranije objasnio da njegov gest predstavlja lični izraz vere, odnosno simbolično spuštanje krune pred Isusa Hrista, a ne podršku bilo kakvoj vrsti netrpeljivosti.

Ipak, posle svega, dogovor sa Klopom je postignut. Nmeča će promeniti način proslave pogodaka u dresu reprezentacije, a ostaje da se vidi hoće li protiv Srbije uopšte dobiti priliku da zatrese mrežu i da li će imati razloga za novu proslavu.