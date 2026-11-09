ANTROPIK UVODI FINANSIJSKOG AI SAVETNIKA: Moći će da analizira lične finansije korisnika, ali ne i da povlači novac
AMERIČKA kompanija Antropik predstavila je novu AI funkciju za svoj četbot Klod posvećenu ličnim finansijama, koja korisnicima omogućava da povežu bankovne račune i kreditne kartice i postavljaju pitanja o potrošnji, prihodima, stanju na računima i dugovanjima.
Nova funkcija koristi infrastrukturu kompanije Plejd (Plaid) za povezivanje sa finansijskim institucijama, a pristup podacima je isključivo informativnog karaktera.
U praksi to znači da Klod može da analizira transakcije i stanje na računima, ali ne može da prebacuje novac, upravlja sredstvima ili obavlja investicije, prenosi Teh kranč.
Korisnici mogu, na primer, da zatraže pregled mesečne potrošnje, njenu raspodelu po kategorijama kao što su stanovanje, računi, hrana i kupovina, kao i poređenje sa prethodnim periodima.
Sistem može da analizira transakcije sa više povezanih računa i ukaže na potencijalne duplirane naplate, neočekivane naknade i postepeni rast redovnih računa.
Klod može i da proceni da li korisnik troši više nego što zarađuje, kao i da objasni finansijske pojmove i izračuna koliko je novca tokom prethodne godine izdvojeno za kamate.
Antropik navodi da je pristup podacima ograničen na naziv banke, ime i vrstu računa, poslednje četiri cifre broja računa, stanje, kreditne limite i istoriju transakcija u periodu do dve godine.
Kompanija je takođe saopštila da se razgovori u okviru nove funkcije ne koriste za treniranje njenih AI modela.
Ovim potezom Antropik ulazi u konkurenciju sa kompanijom Open AI, koja je u maju predstavila slične alate za lične finansije u okviru svog četbota Čet Dži-Pi-Ti (Chat GPT).
Tanjug
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