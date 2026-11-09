POTRES U SILICIJUMSKOJ DOLINI: Akcije Nvidije pale, direktor pod istragom zbog veze s Kineskinjom

AKCIJE američke tehnološke kompanije Nvidija pale su za više od četiri odsto u trgovanju pre otvaranja berze, čime bi njena tržišna vrednost mogla da bude umanjena za oko 207 milijardi dolara, dok je investitor Geri Blek, koji poseduje akcije kompanije, ocenio da generalni direktor kompanije, Džensen Huang, verovatno neće moći da zadrži tu funkciju nakon što je priznao ljubavnu vezu s kineskom poslovnom ženom osumnjičenom za špijunažu u korist Pekinga.

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Upravni odbor Nvidije pokrenuo je nezavisnu istragu o mogućim bezbednosnim rizicima, dok investitori dovode u pitanje da li Huang treba da ostane na čelu kompanije čija se tržišna vrednost procenjuje na 4,5 biliona dolara.

Blek, jedan od rukovodećih partnera investicionog fonda "The Future Fund", koji poseduje akcije Nvidije, ocenio je da bi Huang mogao da se suoči sa pritiskom da podnese ostavku, preneo je Telegraf. Prema njegovim rečima, Huangovo ponašanje i sposobnost donošenja odluka biće dovedeni u pitanje, što bi moglo da navede upravni odbor da ga smeni.

- Sumnjam da će Džensen Huang moći da ostane generalni direktor Nvidije - rekao je Blek.

Istovremeno, u znak podrške direktoru Nvidije, pojedini istaknuti rukovodioci iz tehnološke industrije javno su stali u njegovu odbranu.

Šon Megvajer, partner u poznatoj investicionoj kompaniji "Sequoia Capital" iz Silicijumske doline, ocenio je da je Huangova afera "loša za Ameriku", ali se usprotivio njegovoj smeni.

Megvajer je na društvenoj mreži Iks napisao da je Huang "nezamenljiv za američko liderstvo u oblasti veštačke inteligencije", dodavpi da pretpostavlja da "nije bilo loše namere". Njegovu objavu podelio je i izvršni direktor kompanija Tesla i SpejsEks Ilon Mask, uz komentar da je saglasan sa takvom ocenom.

Američki investitor i upravnik hedž fonda Bil Akman takođe je pozvao na podršku Huangu. Ipak, dodao je da to ne znači da Huangu treba oprostiti sve i ocenio da bi situacija predstavljala ozbiljan problem ukoliko se ispostavi da je reč o nečemu više od ljubavne afere.

Huang je ranije zagovarao ublažavanje trgovinskih ograničenja između Kine i zapadnih zemalja.

Luk de Pulford, direktor Međuparlamentarnog saveza za Kinu (IPAC), ocenio je da nova saznanja o njegovoj vezi otvaraju pitanja i o njegovom lobiranju u korist ublažavanja politike prema Pekingu.

- Koristio je svoj uticaj da se usprotivi oštrijem pristupu Pekingu, između ostalog oštro kritikujući oznaku 'jastreb prema Kini' kao žig srama - rekao je de Pulford.

On je ocenio da činjenica da je Huang to činio dok je bio u vezi sa ženom osumnjičenom za špijunažu za Kinu otvara mogućnost uticaja stranih aktera na visoke poslovne krugove, zbog čega je neophodna istraga.

U poruci zaposlenima, poslatoj u nedelju, Huang je izrazio duboko žaljenje nakon što je potvrdio da je bio u ljubavnoj vezi sa Alis Huang.

(Tanjug)

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