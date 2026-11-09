Delije će biti oduševljene: Miljenik Grobara ne igra protiv Zvezde!
Utakmica se igra 20. novembra.
Košarkaši Crvene zvezde beleže fenomenalne rezultate u Evroligi, jer su u prethodnom meču savladali branioca titule Olimpijakos usred Atine sa 62:57.
Posle toga, usledilo je još sjajnih vesti za klub sa Malog Kalemegdana. Preciznije, najbolji igrač Barselone - Kevin Panter se povredio i neće igrati protiv Navarove čete.
Kapiten Katalonaca i bivši miljenik "grobara", koji je karijeru u srpskoj košarci počeo upravo u dresu Zvezde odradio je preglede u ponedeljak ujutru, pa neće putovati sa ekipom u OAKA arenu na megdan Panatinaikosu, jer je povredio skočni zglob!
Prema informacijama portala "Jurohups", nekadašnjeg asa Partizana očekuje pauza od tri nedelje, pa će Barselona bez svog najoljeg pojedinca morati u mečevima protiv Pariza, Crvene zvezde, kao i Fenerbahčea.
Podsetimo, Beograđani gostuju 20. novembar u Blaugrani, bez Pantera u igračkom kadru.
Amerikanac sa srpskim pasošem je sjajno počeo novu sezonu i u uvodnih deset utakmica beležio prosečno 15.9 poena, uz indeks od 14.8. Sjajno igra i u ACB ligi, pošto je na sedam utakmica upisao 10.4 poena u proseku.
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