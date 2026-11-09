Košarka

Delije će biti oduševljene: Miljenik Grobara ne igra protiv Zvezde!

С.С.

09. 11. 2026. u 17:12

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Utakmica se igra 20. novembra.

Делије ће бити одушевљене: Миљеник Гробара не игра против Звезде!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde beleže fenomenalne rezultate u Evroligi, jer su u prethodnom meču savladali branioca titule Olimpijakos usred Atine sa 62:57.

Posle toga, usledilo je još sjajnih vesti za klub sa Malog Kalemegdana. Preciznije, najbolji igrač Barselone - Kevin Panter se povredio i neće igrati protiv Navarove čete.

Kapiten Katalonaca i bivši miljenik "grobara", koji je karijeru u srpskoj košarci počeo upravo u dresu Zvezde odradio je preglede u ponedeljak ujutru, pa neće putovati sa ekipom u OAKA arenu na megdan Panatinaikosu, jer je povredio skočni zglob!

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

 

Prema informacijama portala "Jurohups", nekadašnjeg asa Partizana očekuje pauza od tri nedelje, pa će Barselona bez svog najoljeg pojedinca morati u mečevima protiv Pariza, Crvene zvezde, kao i Fenerbahčea.

Podsetimo, Beograđani gostuju 20. novembar u Blaugrani, bez Pantera u igračkom kadru.

Amerikanac sa srpskim pasošem je sjajno počeo novu sezonu i u uvodnih deset utakmica beležio prosečno 15.9 poena, uz indeks od 14.8. Sjajno igra i u ACB ligi, pošto je na sedam utakmica upisao 10.4 poena u proseku.

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