PREKINUT DOTOK SIROVE NAFTE OD JANAF-a DO RAFINERIJE U PANČEVU: Oglasili se iz kompanije NIS

ZBOG oštećenja na deonici Jadranskog naftovoda (JANAF) došlo je do prekida transporta sirove nafte za rafineriju u Pančevu, a u kompaniji NIS rečeno je danas da raspolažu dovoljnim zalihama goriva i da je tržište uredno snabdeveno svim vrstama naftnih derivata.

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- Takođe, aktuelne okolnosti za sada ne utiču na smanjenje obima prerade sirove nafte u Rafineriji Pančevo koji se odvija u skladu sa planiranom dinamikom. NIS će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi očuvao uredno snabdevanje tržišta - kažu u kompaniji.

Naftna industrija Srbije poručuje da su u stalnoj komunikaciji sa kompanijom JANAF i da kontinuirano prati situaciju u vezi sa prekidom transporta sirove nafte.

Tokom radova na revitalizaciji, zbog pada dela radnog sistema, u petak je oštećen naftovod JANAF-a na deonici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog isticanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova.

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je tada da je isticanje nafte zaustavljeno, dok opasnosti po stanovništvo i pijaću vodu nema.

Isteklo je ukupno 500 kubnih metara nafte, odnosno 500.000 litara nafte, a dosad je prikupljeno približno 200 kubnih metara.

(Tanjug)