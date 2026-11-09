Fudbal

Paunovićev Orao progovorio o nastavku karijere: "Moram prvo da potpišem..."

С.С.

09. 11. 2026. u 15:38

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Пауновићев Орао проговорио о наставку каријере: Морам прво да потпишем...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Utanačio je sve detalje Andrija Živković oko potpisivanja najboljeg ugovora u karijeri.

Nišlija će uskoro produžiti saradnju sa PAOK za najmanje četiri sezone (uz opciju za još godinu dana), pa će po svemu sudeći okačiti "kopačke o klin" u Ponosu Severa iz Soluna. Ipak, iskusni vezista (30) po dolasku na pripreme reprezentacije, nije želeo da se izjašnjava oko parafa, sve dok ne stavi potpis na novu vernost grčkim crno-belima.

Prethodne nedelje je Živković bio heroj derbija protiv Olimpijakosa (1:1) u Superligi Grčke. Njegov gol u 71. minutu doneo je bod Solunjanima.

Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Posle pomenute utakmice, mediji u Grčkoj su se zanimali oko novog ugovora i postavljali Srbinu pitanja, međutim, nije želeo da odgovara na njih. Bitnije mu je bilo da istakne to što se PAOK vratio iz rezultatskog minusa i ostao na 4. mestu tabele elitnog ranga.

- Moram prvo da potpišem. Dogovorili smo se i sada je to jedino što je preostalo. Znam da smo prošli kroz težak period, ali prevazišli smo ga zajedno. Naš mentalitet je takav da želimo da pošaljemo poruku da se nikada nećemo predati i ostavićemo sve što imamo na terenu - kazao je Živković.

Od starta tekuće sezone, bivši prvotimac Partizana i Benfike, ubedljivo je najbolji pojedinac u redovima PAOK. Nišlija je dao četiri gola i sedam puta bio asistent.

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