Ekonomija

ROSNJEFT UVEO OGRANIČENJA NA PUMPAMA ŠIROM RUSIJE: Vozači mogu da natoče najviše 30 litara goriva

T.J.

09. 11. 2026. u 17:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMPANIJA "Rosnjeft" uvodi ograničenja na svojim benzinskim pumpama u svim regionima Rusije, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomskog razvoja Zabajkalskog kraja.

РОСЊЕФТ УВЕО ОГРАНИЧЕЊА НА ПУМПАМА ШИРОМ РУСИЈЕ: Возачи могу да наточе највише 30 литара горива

Foto: Alexander Blinov/Alamy/Profimedia

Prema podacima ministarstva, na gradskim benzinskim pumpama može se kupiti do 30 litara goriva, a na objektima koji se nalaze na auto-putu do 50 litara, preneo je portal Meduza.

Ograničenja na isporuku benzina i dizel goriva uvedena su i na pumpama "Rosnjefta" u Krasnojarsku.

"Rosnjeft" je takođe uveo ograničenja na prodaju benzina u Kareliji, objavio je šef tog regiona Artur Parfenčikov.

- Zabranjeno je sipati gorivo u kanistere - izjavio je guverner.

Nekoliko rafinerija nafte kompanije "Rosnjeft" bilo je na meti napada ukrajinskih drona posledbnjih meseci.

Krajem oktobra napadnuta je rafinerija Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti, a 31. oktobra "Bašnjeft-Novojl" u Ufi, dok je 5. novembra meta bila rafinerija u Rjazanjskoj oblasti.

Prema informacijama agencije Blumberg, rukovodstvo kompanije "Rosnjeft" smatra da bi još nekoliko meseci rata sa Ukrajinom moglo da nanese dugoročnu štetu poslovanju kompanije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: GORIVA IMA, GUŽVI NA PUMPAMA NEMA: Stanje širom Srbije mirno

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTRES U SILICIJUMSKOJ DOLINI: Akcije Nvidije pale, direktor pod istragom zbog veze s Kineskinjom
Ekonomija

0 1

POTRES U SILICIJUMSKOJ DOLINI: Akcije Nvidije pale, direktor pod istragom zbog veze s Kineskinjom

AKCIJE američke tehnološke kompanije Nvidija pale su za više od četiri odsto u trgovanju pre otvaranja berze, čime bi njena tržišna vrednost mogla da bude umanjena za oko 207 milijardi dolara, dok je investitor Geri Blek, koji poseduje akcije kompanije, ocenio da generalni direktor kompanije, Džensen Huang, verovatno neće moći da zadrži tu funkciju nakon što je priznao ljubavnu vezu s kineskom poslovnom ženom osumnjičenom za špijunažu u korist Pekinga.

09. 11. 2026. u 15:10

SKOČILA POTRAŽNJA ZA GLAVICAMA: Za bure kupusa i do 3.000 dinara
Ekonomija

0 0

SKOČILA POTRAŽNJA ZA GLAVICAMA: Za bure kupusa i do 3.000 dinara

SARMA i podvarak neizostavna su jela na zimskoj trpezi, a najbolja su kada se prave od domaćeg kiselog kupusa. Mnoga domaćinstva, naročito ona koja se spremaju za slavske dane, uveliko nabavljaju sveži kupus, kako bi ga složila u burad i ukiselila. To je jedan od razloga što je potražnja za zelenim glavicama na beogradskom kvantašu skočila za skoro 50 odsto.

09. 11. 2026. u 14:36

NERAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU SVINJARSTVA: Kajmak kupe klaničari i trgovci
Ekonomija

0 0

NERAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU SVINJARSTVA: "Kajmak" kupe klaničari i trgovci

OGRANIČAVANjE uvoza svinjskih polutki i prasadi, uvođenje ugovorene proizvodnje i veća ulaganja u domaće stočarstvo, neka su od rešenja za izlazak iz krize u kojoj se nalazi srpsko svinjarstvo. Dok proizvođači rade na granici isplativosti, a otkupne cene ne prate troškove proizvodnje, potrošači i dalje plaćaju skupo meso. Stručnjaci upozoravaju da najveću moć u formiranju cena imaju klanična industrija i trgovinski lanci, dok su farmeri najslabija karika u lancu proizvodnje i prodaje.

09. 11. 2026. u 14:36

Politika
Tenis
Fudbal
Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu

Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu