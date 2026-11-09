ROSNJEFT UVEO OGRANIČENJA NA PUMPAMA ŠIROM RUSIJE: Vozači mogu da natoče najviše 30 litara goriva
KOMPANIJA "Rosnjeft" uvodi ograničenja na svojim benzinskim pumpama u svim regionima Rusije, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomskog razvoja Zabajkalskog kraja.
Prema podacima ministarstva, na gradskim benzinskim pumpama može se kupiti do 30 litara goriva, a na objektima koji se nalaze na auto-putu do 50 litara, preneo je portal Meduza.
Ograničenja na isporuku benzina i dizel goriva uvedena su i na pumpama "Rosnjefta" u Krasnojarsku.
"Rosnjeft" je takođe uveo ograničenja na prodaju benzina u Kareliji, objavio je šef tog regiona Artur Parfenčikov.
- Zabranjeno je sipati gorivo u kanistere - izjavio je guverner.
Nekoliko rafinerija nafte kompanije "Rosnjeft" bilo je na meti napada ukrajinskih drona posledbnjih meseci.
Krajem oktobra napadnuta je rafinerija Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti, a 31. oktobra "Bašnjeft-Novojl" u Ufi, dok je 5. novembra meta bila rafinerija u Rjazanjskoj oblasti.
Prema informacijama agencije Blumberg, rukovodstvo kompanije "Rosnjeft" smatra da bi još nekoliko meseci rata sa Ukrajinom moglo da nanese dugoročnu štetu poslovanju kompanije.
(Tanjug)
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