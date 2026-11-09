CRVENI ALARM U VAŠINGTONU: Blokirana Bela kuća, specijalci savladali napadača
KOMPLEKS Bele kuće u Vašingtonu bio je privremeno stavljen pod bezbednosnu blokadu nakon što se u ponedeljak ujutru jedan automobil zakucao u stub sa znakom u parku Lafajet, koji se nalazi neposredno severno od predsedničke rezidencije.
Oko 10 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je hitno naredila većini novinara i medijskih ekipa da smesta napuste spoljni prostor i uđu u unutrašnjost zgrade Bele kuće, gde su morali da ostanu tokom trajanja blokade i provere terena.
Ubrzo nakon incidenta, pojavio se video-snimak na kojem se vidi kako osumnjičeni vozač izlazi iz automobila iz kojeg su kuljali dim i isparenja, nakon čega je stupio u kratak fizički sukob i rvanje sa saveznim službenicima i pripadnicima Nacionalne garde.
Osumnjičeni je brzom intervencijom nadležnih bezbednosnih službi savladan i priveden.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u trenutku incidenta bio unutar zgrade Bele kuće, dok zvaničnici za sada nisu potvrdili da li je udarac u znak bio nameran ili posledica saobraćajne nezgode.
Istraga je u toku.
(Townhall/Alo)
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