Svet

CRVENI ALARM U VAŠINGTONU: Blokirana Bela kuća, specijalci savladali napadača

Ј.О.С.

09. 11. 2026. u 17:03

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KOMPLEKS Bele kuće u Vašingtonu bio je privremeno stavljen pod bezbednosnu blokadu nakon što se u ponedeljak ujutru jedan automobil zakucao u stub sa znakom u parku Lafajet, koji se nalazi neposredno severno od predsedničke rezidencije.

ЦРВЕНИ АЛАРМ У ВАШИНГТОНУ: Блокирана Бела кућа, специјалци савладали нападача

Foto: Printscreen

Oko 10 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je hitno naredila većini novinara i medijskih ekipa da smesta napuste spoljni prostor i uđu u unutrašnjost zgrade Bele kuće, gde su morali da ostanu tokom trajanja blokade i provere terena.

Ubrzo nakon incidenta, pojavio se video-snimak na kojem se vidi kako osumnjičeni vozač izlazi iz automobila iz kojeg su kuljali dim i isparenja, nakon čega je stupio u kratak fizički sukob i rvanje sa saveznim službenicima i pripadnicima Nacionalne garde.

Osumnjičeni je brzom intervencijom nadležnih bezbednosnih službi savladan i priveden.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u trenutku incidenta bio unutar zgrade Bele kuće, dok zvaničnici za sada nisu potvrdili da li je udarac u znak bio nameran ili posledica saobraćajne nezgode.

Istraga je u toku.

(Townhall/Alo)

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