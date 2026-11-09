CRVENI ALARM U VAŠINGTONU: Blokirana Bela kuća, specijalci savladali napadača

KOMPLEKS Bele kuće u Vašingtonu bio je privremeno stavljen pod bezbednosnu blokadu nakon što se u ponedeljak ujutru jedan automobil zakucao u stub sa znakom u parku Lafajet, koji se nalazi neposredno severno od predsedničke rezidencije.

Foto: Printscreen

Oko 10 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je hitno naredila većini novinara i medijskih ekipa da smesta napuste spoljni prostor i uđu u unutrašnjost zgrade Bele kuće, gde su morali da ostanu tokom trajanja blokade i provere terena.

Ubrzo nakon incidenta, pojavio se video-snimak na kojem se vidi kako osumnjičeni vozač izlazi iz automobila iz kojeg su kuljali dim i isparenja, nakon čega je stupio u kratak fizički sukob i rvanje sa saveznim službenicima i pripadnicima Nacionalne garde.

Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. https://t.co/Mwcrk4klQn — Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026

Osumnjičeni je brzom intervencijom nadležnih bezbednosnih službi savladan i priveden.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u trenutku incidenta bio unutar zgrade Bele kuće, dok zvaničnici za sada nisu potvrdili da li je udarac u znak bio nameran ili posledica saobraćajne nezgode.

Istraga je u toku.

(Townhall/Alo)