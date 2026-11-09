Društvo

PUTEVI SRBIJE UPOZORAVAJU: Očekuju se velike gužve na putevima za praznik 11. novembra

T.J.

09. 11. 2026. u 17:16

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PUTEVI Srbije upozoravaju da se za predstojeći praznik, 11. novembra, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i pozvaju sve učesnike na odgovornost.

ПУТЕВИ СРБИЈЕ УПОЗОРАВАЈУ: Очекују се велике гужве на путевима за празник 11. новембра

Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Kako se navodi u saopštenju, u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, mole se svi vozače da se pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišu u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama.

- Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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