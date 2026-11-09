Na stadionu FK Partizan zakazana komemoracija DŽevadu Prekaziju!

Crno-beli će se u sredu oprostiti od svoje legende.

FOTO: M. Vukadinović

Tužna vest o smrti proslavljenog fudbalera Dževada Prekazija u 70. godini posebno je rastužila sve partizanovce. Čuveni as je, kao igrač, ostavio dubok trag u Humskoj, a ljubav prema crno-belim bojama nikada nije krio, naprotiv, stalno se trudio da je istakne u prvi plan.

Još u juniorskim danima je zadužio dres "parnog valjka", dok je za prvi tim nastupao u periodu od 1976. do 1983. godine. Odigrao je 175 utakmica, dao 23 gola i osvojio tri šampionske titule (1976, 1978. i 1983.), uz Mitropa kup 1978. Kasnije je radio i kao trener, uglavnom se bavio mlađim kategorijama i uticao na razvoj mnogobrojnih uspešnih igrača.

Neki fudbaleri ostave trag na terenu, a neki zauvek ostanu deo istorije kluba. 🖤 https://t.co/NNE64f3vgI — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 9, 2026

Zbog svega što je učinio, FK Partizan je zakazao i komemoraciju u čast nekada sjajnog veziste, koja će biti održana u sredu od 11 časova, foajeu centralne lože stadiona JNA.

"Dževad je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Partizana, kao i u srpskom i turskom fudbalu. O značaju njegove sportske karijere, ugledu koji je uživao i poštovanju koje je stekao svedoče brojne poruke saučešća i izrazi tuge navijača, nekadašnjih saigrača i sportske javnosti u Srbiji i Turskoj. Komemoracija će biti prilika da se klub, nekadašnji saigrači, prijatelji i poštovaoci oproste od Prekazija i odaju počast njegovom životu i izuzetnom doprinosu fudbalu", navodi se u saopštenju crno-belih.

Zauvek u našim srcima. 🖤 https://t.co/yFKIuFJI7m — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 9, 2026