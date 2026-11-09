Fudbal

Na stadionu FK Partizan zakazana komemoracija DŽevadu Prekaziju!

М. З.

09. 11. 2026. u 17:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli će se u sredu oprostiti od svoje legende.

На стадиону ФК Партизан заказана комеморација Џеваду Преказију!

FOTO: M. Vukadinović

Tužna vest o smrti proslavljenog fudbalera Dževada Prekazija u 70. godini posebno je rastužila sve partizanovce. Čuveni as je, kao igrač, ostavio dubok trag u Humskoj, a ljubav prema crno-belim bojama nikada nije krio, naprotiv, stalno se trudio da je istakne u prvi plan.

Još u juniorskim danima je zadužio dres "parnog valjka", dok je za prvi tim nastupao u periodu od 1976. do 1983. godine. Odigrao je 175 utakmica, dao 23 gola i osvojio tri šampionske titule (1976, 1978. i 1983.), uz Mitropa kup 1978. Kasnije je radio i kao trener, uglavnom se bavio mlađim kategorijama i uticao na razvoj mnogobrojnih uspešnih igrača.

Zbog svega što je učinio, FK Partizan je zakazao i komemoraciju u čast nekada sjajnog veziste, koja će biti održana u sredu od 11 časova, foajeu centralne lože stadiona JNA.

"Dževad je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Partizana, kao i u srpskom i turskom fudbalu. O značaju njegove sportske karijere, ugledu koji je uživao i poštovanju koje je stekao svedoče brojne poruke saučešća i izrazi tuge navijača, nekadašnjih saigrača i sportske javnosti u Srbiji i Turskoj. Komemoracija će biti prilika da se klub, nekadašnji saigrači, prijatelji i poštovaoci oproste od Prekazija i odaju počast njegovom životu i izuzetnom doprinosu fudbalu", navodi se u saopštenju crno-belih.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MARI ZA TUĐA OSEĆANJA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise

NE MARI ZA TUĐA OSEĆANjA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise