Fudbal

Težak udarac za Zvezdu! Rijera ostaje bez jednog od najvažnijih za Gent, Iberiju i Trabzon?

У. Ћ.

09. 11. 2026. u 15:50

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Тежак ударац за Звезду! Ријера остаје без једног од најважнијих за Гент, Иберију и Трабзон?

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jedan od najraspoloženijih fudbalera Crvene zvezde u prethodnom periodu mogao bi da propusti sve preostale utakmice do zimske pauze - Vezista Timi Maks Elšnik suočava se sa ozbiljnijom povredom zadnje lože.

Prema pisanju „Sport kluba Slovenija“, stanje iskusnog veziste takvo je da je morao da odustane od reprezentativnih obaveza i okupljanja selekcije koju predvodi Boštijan Cezar.

Procene ukazuju na to da bi njegov povratak na teren mogao da sačeka narednu polusezonu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za Alberta Rijeru je ovo posebno loša informacija, pošto je Elšnik u poslednjim nastupima imao značajan doprinos u napadu, pored toga što važi za jednog od boljih igrača u klubu. U Ligi konferencije zatresao je mrežu i Luganu i Kopenhagenu, dok je golgetersku seriju preneo i na domaće prvenstvo, gde je bio strelac protiv Mladosti iz Lučana i Mačve.

Do povrede je došlo na susretu sa Interom iz Andore. Elšnik je tada morao da ostane u igri duže nego što je bilo predviđeno, a upravo nakon tog duela pojavili su se problemi koji bi mogli da ga odvoje od fudbala do kraja godine. Da nešto nije u redu govori podatak da se u jučerašnjoj pobedi nad Vojvodinom nije našao u protokolu.

Njegovo odsustvo sada otvara dodatna pitanja pred utakmice sa Gentom, Iberijom i Trabzonom, a Rijera bi u tim susretima mogao da bude lišen usluga jednog od važnijih fudbalera.

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