Težak udarac za Zvezdu! Rijera ostaje bez jednog od najvažnijih za Gent, Iberiju i Trabzon?
Problem!
Jedan od najraspoloženijih fudbalera Crvene zvezde u prethodnom periodu mogao bi da propusti sve preostale utakmice do zimske pauze - Vezista Timi Maks Elšnik suočava se sa ozbiljnijom povredom zadnje lože.
Prema pisanju „Sport kluba Slovenija“, stanje iskusnog veziste takvo je da je morao da odustane od reprezentativnih obaveza i okupljanja selekcije koju predvodi Boštijan Cezar.
Procene ukazuju na to da bi njegov povratak na teren mogao da sačeka narednu polusezonu.
Za Alberta Rijeru je ovo posebno loša informacija, pošto je Elšnik u poslednjim nastupima imao značajan doprinos u napadu, pored toga što važi za jednog od boljih igrača u klubu. U Ligi konferencije zatresao je mrežu i Luganu i Kopenhagenu, dok je golgetersku seriju preneo i na domaće prvenstvo, gde je bio strelac protiv Mladosti iz Lučana i Mačve.
Do povrede je došlo na susretu sa Interom iz Andore. Elšnik je tada morao da ostane u igri duže nego što je bilo predviđeno, a upravo nakon tog duela pojavili su se problemi koji bi mogli da ga odvoje od fudbala do kraja godine. Da nešto nije u redu govori podatak da se u jučerašnjoj pobedi nad Vojvodinom nije našao u protokolu.
Njegovo odsustvo sada otvara dodatna pitanja pred utakmice sa Gentom, Iberijom i Trabzonom, a Rijera bi u tim susretima mogao da bude lišen usluga jednog od važnijih fudbalera.
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