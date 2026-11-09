Vlahović odbio Srbiju zbog ovoga?! Turci izneli šokantne informacije
Navodno, ti "privatni razlozi" su - individualni trening i pripreme za ostatak sezone.
Prema pisanju turskih medija, Dušan Vlahović bi reprezentativnu pauzu mogao da iskoristi za dodatni individualni rad u Istanbulu, gde bi, uz pomoć ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, radio na unapređenju fizičke spreme pred nastavak sezone.
Prema informacijama koje je objavio novinar lista „A Spor“ Efekan Oztaš, fudbaler Bešiktaša angažovao je ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, koje je doveo u Istanbul kako bi tokom pauze radio na fizičkoj spremi.
Istovremeno, Vlahović neće biti odvojen od ekipe, već će učestvovati i na zajedničkim treninzima istanbulskog kluba.
Ovakav rasplet posebno je privukao pažnju u Turskoj nakon što je napadač zatražio dozvolu da, ponovo, ne bude deo reprezentacije Srbije u predstojećem okupljanju. Navijači Bešiktaša zabrinuli su se da iza njegovog odsustva možda stoji novi zdravstveni problem, ali su takve sumnje brzo odbačene.
Razlog za dodatni oprez bio je i njegov prethodni izostanak sa četiri utakmice nacionalnog tima zbog povrede mišića lista. Ovoga puta, prema pisanju turskih medija, nije reč o povredi, već o odluci da period bez reprezentativnih obaveza posveti pripremi za nastavak klupske sezone. Očigledno je to da "privatna situacija", kako je i sam saopštio selektoru Veljku Paunoviću.
Njegova odluka dolazi neposredno nakon odličnog nastupa u Superligi Turske, gde je u nedelju postigao dva gola protiv Genčlerbirligija. Uprkos tome, neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za utakmice Srbije protiv Nemačke 13. novembra na „Marakani“ i Grčke tri dana kasnije u Volosu. Dosad, momak iz Partizanove škole je propustio čak 28 utakmica nacionalnog tima, iz različitih razloga. Sada će propustiti još dve.
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