Vlahović odbio Srbiju zbog ovoga?! Turci izneli šokantne informacije

Navodno, ti "privatni razlozi" su - individualni trening i pripreme za ostatak sezone.

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Prema pisanju turskih medija, Dušan Vlahović bi reprezentativnu pauzu mogao da iskoristi za dodatni individualni rad u Istanbulu, gde bi, uz pomoć ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, radio na unapređenju fizičke spreme pred nastavak sezone.

Prema informacijama koje je objavio novinar lista „A Spor“ Efekan Oztaš, fudbaler Bešiktaša angažovao je ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, koje je doveo u Istanbul kako bi tokom pauze radio na fizičkoj spremi.

Istovremeno, Vlahović neće biti odvojen od ekipe, već će učestvovati i na zajedničkim treninzima istanbulskog kluba.

Sırbistan Millî Takımı’ndan izin isteyen Dusan Vlahovic, millî arayı en verimli şekilde değerlendirmek için özel antrenörü ve bireysel fizyoterapistini İstanbul’a getirdi. @aspor Sırp golcü, bireysel çalışmalarının yanı sıra Beşiktaş’ın İstanbul’da gerçekleştireceği takım antrenmanlarında da yer alacak. — Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 9, 2026

Ovakav rasplet posebno je privukao pažnju u Turskoj nakon što je napadač zatražio dozvolu da, ponovo, ne bude deo reprezentacije Srbije u predstojećem okupljanju. Navijači Bešiktaša zabrinuli su se da iza njegovog odsustva možda stoji novi zdravstveni problem, ali su takve sumnje brzo odbačene.

Razlog za dodatni oprez bio je i njegov prethodni izostanak sa četiri utakmice nacionalnog tima zbog povrede mišića lista. Ovoga puta, prema pisanju turskih medija, nije reč o povredi, već o odluci da period bez reprezentativnih obaveza posveti pripremi za nastavak klupske sezone. Očigledno je to da "privatna situacija", kako je i sam saopštio selektoru Veljku Paunoviću.

Njegova odluka dolazi neposredno nakon odličnog nastupa u Superligi Turske, gde je u nedelju postigao dva gola protiv Genčlerbirligija. Uprkos tome, neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za utakmice Srbije protiv Nemačke 13. novembra na „Marakani“ i Grčke tri dana kasnije u Volosu. Dosad, momak iz Partizanove škole je propustio čak 28 utakmica nacionalnog tima, iz različitih razloga. Sada će propustiti još dve.