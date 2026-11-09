Fudbal

Vlahović odbio Srbiju zbog ovoga?! Turci izneli šokantne informacije

У. Ћ.

09. 11. 2026. u 17:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Navodno, ti "privatni razlozi" su - individualni trening i pripreme za ostatak sezone.

Влаховић одбио Србију због овога?! Турци изнели шокантне информације

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Prema pisanju turskih medija, Dušan Vlahović bi reprezentativnu pauzu mogao da iskoristi za dodatni individualni rad u Istanbulu, gde bi, uz pomoć ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, radio na unapređenju fizičke spreme pred nastavak sezone.

Prema informacijama koje je objavio novinar lista „A Spor“ Efekan Oztaš, fudbaler Bešiktaša angažovao je ličnog kondicionog trenera i fizioterapeuta, koje je doveo u Istanbul kako bi tokom pauze radio na fizičkoj spremi.

Istovremeno, Vlahović neće biti odvojen od ekipe, već će učestvovati i na zajedničkim treninzima istanbulskog kluba.

Ovakav rasplet posebno je privukao pažnju u Turskoj nakon što je napadač zatražio dozvolu da, ponovo, ne bude deo reprezentacije Srbije u predstojećem okupljanju. Navijači Bešiktaša zabrinuli su se da iza njegovog odsustva možda stoji novi zdravstveni problem, ali su takve sumnje brzo odbačene.

Razlog za dodatni oprez bio je i njegov prethodni izostanak sa četiri utakmice nacionalnog tima zbog povrede mišića lista. Ovoga puta, prema pisanju turskih medija, nije reč o povredi, već o odluci da period bez reprezentativnih obaveza posveti pripremi za nastavak klupske sezone. Očigledno je to da "privatna situacija", kako je i sam saopštio selektoru Veljku Paunoviću.

Njegova odluka dolazi neposredno nakon odličnog nastupa u Superligi Turske, gde je u nedelju postigao dva gola protiv Genčlerbirligija. Uprkos tome, neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za utakmice Srbije protiv Nemačke 13. novembra na „Marakani“ i Grčke tri dana kasnije u Volosu. Dosad, momak iz Partizanove škole je propustio čak 28 utakmica nacionalnog tima, iz različitih razloga. Sada će propustiti još dve.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru

DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru