Ekonomija

ECB SAOPŠTIO: Ekstremne letnje vrućine privremeno smanjile građevinsku aktivnost u evrozoni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 16:25

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EKSTREMNE letnje vrućine izazvale su neuobičajeno velike poremećaje u građevinskoj aktivnosti u evrozoni, ali je njihov uticaj na proizvodnju građevinskog sektora bio relativno mali i uglavnom privremen, ocenila je danas Evropska centralna banka (ECB) u analizi.

ЕЦБ САОПШТИО: Екстремне летње врућине привремено смањиле грађевинску активност у еврозони

Foto: freepik/freestockcenter

Prema podacima, u avgustu je 7,8 odsto građevinskih kompanija u evrozoni navelo vremenske prilike kao faktor koji ograničava njihovu aktivnost, što je najviši nivo za taj mesec od početka praćenja podataka 1991. godine.

U julu je taj udeo dostigao sedam odsto, što je drugi najviši rezultat za taj mesec, dok je u septembru opao na 5,5 odsto, ali je i dalje bio iznad uobičajenog nivoa za taj period godine.

Poremećaji su tokom leta bili rasprostranjeni u većem broju zemalja, ali nejednako izraženi.

Posebno su bili primetni u Francuskoj, gde su zabeleženi rekordni nivoi u sva tri meseca, kao i u Nemačkoj tokom avgusta i Italiji.

Povećana ograničenja registrovana su i u Litvaniji, Hrvatskoj i Sloveniji, dok su u Grčkoj dostigla rekord u septembru.

ECB procenjuje da su vremenski uslovljeni poremećaji tokom vrelog leta u Evropi smanjili građevinsku proizvodnju u evrozoni za oko 0,2 odsto u julu, 0,3 odsto u avgustu i 0,1 odsto u septembru.

Negativan efekat je bio kratkotrajan, pošto se odloženi radovi uglavnom nadoknađuju u narednom periodu, ali banka u saopštenju na svojoj veb stranici poziva na oprez.

ECB upozorava da bi češći i duži periodi ekstremnih vrućina mogli da otežaju nadoknađivanje odloženih radova, dok bi nova ograničenja radnog vremena i troškovi mera za zaštitu radnika od ekstremnih temperatura mogli da dodatno opterete građevinski sektor.

Tanjug

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