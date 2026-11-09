Dve slike reprezentacije Srbije - Zašto Vlahović ne može kao Pavlović?

Navijače državnog tima ponovo je razočarao sjajni napadač.

FOTO: N. Skenderija

Nikako da se atmosfera oko fudbalske reprezentacije Srbije popravi, da stvari krenu sitnim koracima na bolje i da se samim tim vrati poverenje i podrška publike. U poslednje vreme uglavnom se nižu loše vesti i događaji, još od neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, preko onih nesrećnih rezultata u prijateljskim utakmicama letos, do partija i rezultata u A Diviziji Lige nacija.

Ta negativna tradicija se nastavila i sada, jer je selektor Veljko Paunović (49) otkrio da ponovo ne može da računa na najjači sastav. Pored povređenog štopera Strahinje Pavlovića (25) i levog beka Alekse Terzića (27) pogotovo je razočaran bio što mu je napadač Dušan Vlahović (26) saopštio da opet ne može da se odazove, ovog puta zbog privatnih problema.

I to ne samo da je šokiralo kormilara nacionalnog tima i njegove saradnike, već i kompletnu srpsku javnost. Pogotovo jer je sjajni centarfor u nedelju veče igrao za Bešiktaš u Superligi Turske i postigao dva gola protiv Genčlerbirligija. Prethodno okupljanje i četiri meča preskočio je zbog povrede mišića lista, ali sada je jasno da je zdrav. Zato su svi i očekivali da će Vlahović protiv Nemačke na "Marakani" (13. novembar, 20.45) i Grčke u Volosu (16. novembar, 20.45) predvoditi "orlove" i biti jedan od glavnih aduta, ali...

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages Dušan Vlahović

Momku koji je ponikao u Partizanu još na početku profesionalne karijere se predviđalo da će biti stub reprezentacije na duži vremenski period, ali neverovatno zvuči podatak da je on do sada preskočio ukupno čak 28 utakmica u dresu sa državnim grbom.

Debitovao je još 2020. protiv Mađarske u Ligi nacija, dok je selektor bio Ljubiša Tumbaković. Ukupno Dušan zasad ima 41 nastup za Srbiju, postigao je 14 golova, a poslednji put smo ga na terenu gledali pre tačno godinu dana, u Londonu protiv Engleske (2:0), u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages Selektor Veljko Paunović

Bivši as Fiorentine i Juventusa je posle toga bio povređen, preskočio je Letoniju u Leskovcu, a onda i prijateljske susrete sa Španijom, Saudijskom Arabijom, Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Nastavilo se otkazivanje i u novom ciklusu u A Diviziji, pa će posle okršaja "orlova" sa Nemcima i Grcima, doći do brojke od tačno 30 propuštenih mečeva (11 prijateljskih i 10 u Ligi nacija).

S druge strane, potpuno drugačiji slučaj je Strahinja Pavlović. Ovog puta je prinuđen da odmori, jer je dobio jak udarac u bubreg dok je igrao za Milan, pa ga očekuju detaljni lekarski pregledi, mirovanje i terapije u Italiji. Odlični defanzivac je upravo primer kako treba da se igra, bori i zalaže kada se igra za svoju zemlju.

FOTO: N. Skenderija Strahinja Pavlović

Popularni Kalaba je debitovao za "A" tim u septembru 2020, takođe kod Ljubiše Tumbakovića. Dosad je odigrao 59 utakmica i dao pet pogodaka, a na prste jedne ruke mogu da se prebroje njegovi izostanci. Dva meča je propustio zbog kartona, a tokom letnje turneje i onaj prijateljski duel sa Meksikom, kada je dobio dozvolu od stručnog štaba da ide na zasluženi odmor. Za sve ostalo uvek je bez pogovora bio na raspolaganju.

Nekad je igrao odlično, ponekad ispod nivoa na koji nas je navikao, ali jedno je sigurno - želja, energija i borbenost su uvek bili na maksimumu. Kad bi se svi ugledali makar malo na štopera rodom iz Šapca, možda bi tada napokon krenulo i reprezentaciji Srbije!