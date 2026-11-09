Srbija

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na putu Vlasotince - Sredor

Игор Митић
Igor Mitić

09. 11. 2026. u 14:57

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Zbog radova na asfaltiranju puta Vlasotince – Sredor narednih sedam dana biće obustavljen saobraćaj, uz moguća naizmenična propuštanja vozila.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА: Радови на путу Власотинце - Средор

OU Vlasotince

Asfaltira se kolovoz u dužini od oko pet kilometara, a obustava saobraćaja će trajati od 7.30 do 16.30 časova.

Vozači se podsećaju da je alternativni putni pravac preko Šišave i Donje Lomnice, a da će oni koji se kreću u pravcu Lipovice i Komarice morati da sačekaju povremena naizmenična propuštanja. Radove finansira JP „Putevi Srbije“.

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