OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na putu Vlasotince - Sredor

Zbog radova na asfaltiranju puta Vlasotince – Sredor narednih sedam dana biće obustavljen saobraćaj, uz moguća naizmenična propuštanja vozila.

OU Vlasotince

Asfaltira se kolovoz u dužini od oko pet kilometara, a obustava saobraćaja će trajati od 7.30 do 16.30 časova.

Vozači se podsećaju da je alternativni putni pravac preko Šišave i Donje Lomnice, a da će oni koji se kreću u pravcu Lipovice i Komarice morati da sačekaju povremena naizmenična propuštanja. Radove finansira JP „Putevi Srbije“.