Ovo je prava istina o Arnautoviću i da li će iz Zvezde otići u Hanover!
Fudbaler srpskog porekla jedna je od glavnih tema u medijima.
Kao grom iz vedra neba pojavila se vest da će Marko Arnautović (37) uskoro napustiti Crvenu zvezdu, kao i da će karijeru nastaviti u Nemačkoj. Austrijski portal "oe24.at" je pod vinjetom ekskluzivno plasirao priču o tome da se iskusni napadač već u januaru sprema za odlazak iz Beograda, iako mu ugovor važi do juna sledeće godine.
Pritom, cela priča pomenutog medija se zapravo bazira na statusu Marka Marina (37). Još pre nekoliko dana je nemački "Skaj sport" objavio informaciju da je aktuelni tehnički direktor crveno-belih trenutno najozbiljniji kandidat da sedne u fotelju sportskog direktora Hanovera. Čuveni klub želi da se vrati u Bundesligu, sprema se rekonstrukcija na svim nivoima, a navodno će Marin sa sobom da "povuče" i Arnautovića, s kojim je u sjajnim odnosima još iz vremena dok su zajedno nastupali za Verder iz Bremena.
Međutim, situacija nije baš takva kakvom su je predstavili novinari u Austriji. Prema saznanjima portala "Novosti", snažni centarfor nema poziv aktuelnog člana Cvajte, niti sa njima pregovara i razmišlja o tome da se vrati u Nemačku. Pritom, čelnici Zvezde mu neće praviti problem ukoliko za Marka zaista dođe neka konkretna ponuda tokom timskog prelaznog roka.
Činjenica je da proslavljeni golgeter ove sezone ima smanjenu minutažu, a da je pogotovo pao u drugi plan dolaskom španskog trenera Alberta Rijere. Bivši as Tventea, Intera, Stouka, Vest Hema, Šangaja i Bolonje je šansu dobijao uglavnom u Superligi, ali nijednom nije proveo svih 90 minuta u igri. Upisao je dosad 17 nastupa u svim takmičenjima, dao je sedam golova, uz jednu asistenciju, ali je u grupnoj fazi Lige konferencije samo protiv Lugana proveo devet minuta na terenu.
S obzirom da nekadašnjem kapitenu Austrije saradnja sa aktuelnim srpskim šampionom ističe za šest meseci, a da mu je uloga u timu smanjena, jasno je da je bliži tome da spakuje kofere, nego da ostane na "Marakani". Pritom, on ima ubedljivo najveća primanja u ekipi, tačnije 2,5 miliona evra po sezoni, što sigurno predstavlja ozbiljnu omču za budžet crveno-belih.
Preporučujemo
Marko Marin dobio poziv da se vrati u Nemačku
06. 11. 2026. u 17:10
OTKRIVENO! Evo šta će biti sa Aleksandrom Kataijem nakon isključenja
06. 11. 2026. u 09:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
09. 11. 2026. u 07:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)