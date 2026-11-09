TEMPERATURA PADA ZA ČAK 20 STEPENI: Detaljna prognoza za sedmicu pred nama
NAREDNIH dana vreme u Srbiji biće pod čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom.
Biće i toplije.
Već sutra maksimalna temperatura od 11 do 17 stepeni, a u sredu na zapadu Srbije i do 20.
U četvrtak i petak biće veoma toplo.
Sa juga Mediterana očekuje se prviliv vrlo tople vazdušne mase.
Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni.
Sve više će jačati snažan ciklon sa Atlantika, uz veoma izražena topla južna strujanja, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni.
Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti čak do 24-25 stepeni.
Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.
U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.
Temperatura će biti u naglom padu i to za čak 20 stepeni, a na višim planinama na jugu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg.
Sneg će padati uglavnom iznad 800-1000 metara nadmorske visine.
Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni.
Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti čak do 24-25 stepeni.
Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.
U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.
Drugog dana vikenda biće suvo.
Sneg će biti prolaznog karaktera, a maksimalna temperatura za vikend biće od 5 do 10 stepeni.
(Telegraf)
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