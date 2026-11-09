"Ajmo malo...": Reči Zvezdinog fudbalera oduševile sve navijače!

Izabranici Alberta Rijere praktično rešili pitanje oko odbrane šampionske titule.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Vojvodinu 1:0, golom u samom finišu meča Muhameda Bađa, čime su napravili ogroman korak ka novoj tituli Superlige Srbije.

Klub sa Marakane pobegao je Novosađanima čak na 11 bodova, što je obradovalo sve navijače učesnika Lige konferencije.

Dan posle trijumfa na "Karađorđu" oglasio se vezista Zvezde Timi Maks Elšnik, koji iako nije igrao u Novom Sadu, na neki način je ukazao da ima prostora za radost zbog dosadašnjeg učinka Rijerinog tima.

- Ajmo malo pozitive za ponedeljak zvezdaši - oglasio se Elšnik, podelivši na društvenim mrežama superligašku tabelu.

Slovenački reprezentativac nije bio u sastavu za derbi, ali je odigrao ceo meč protiv Intera Eksaldesa iz Andore u Ligi konferencija, kao u trijumfu nad Mačvom u Šapcu.

Ajmo malo pozitive za ponedeljak zvezdaši!🔴⚪️☝🏼 — Timi Max Elsnik (@Timi_Elsnik) November 9, 2026

Inače, na tabeli treće mesto drži pančevački Železničar sa 29 bodova, šest manje sakupili su IMT, kragujevački Radnički 1923 i Radnik iz Surdulice, koji kompletiraju plej-of učesnike u ovom trenutku.

Partizan se nalazi na šest bodova od toga, jer je porazom od Šapčana u Humskoj (1:2) ostao u plejaut zoni.

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