ISTORIJSKI USPEH ŽENA NA IZBORIMA U SAD: Rekordnih 159 poslanica u novom Kongresu
U NOVOM sazivu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koji počinje sa radom u januaru, biće rekordnih 159 žena iz Demokratske i Republikanske stranke, sedam više nego u aktuelnom sazivu, pokazali su danas podaci Centra za američke žene i politiku Univerziteta Ratgers i projekcije izbornih rezultata CNN-a.
Novi saziv Kongresa, 120. po redu, doneće i nekoliko istorijskih pomaka, među kojima su izbor prve žene iz redova američkih starosedelaca u Senat, prve Afroamerikanke koja će predstavljati Kolorado u Predstavničkom domu i prve predstavnice latinoameričkog porekla iz Nebraske.
Uprkos rekordnom broju, žene će činiti oko 30 odsto članova Kongresa, što je i dalje približno 100 mesta manje od ravnopravne zastupljenosti polova.
Pritom, napredak je uglavnom ostvaren među demokratskim kandidatkinjama i u Predstavničkom domu, dok će broj žena u Senatu biti smanjen, napominje CNN.
Žene su ostvarile uspeh i na drugim nivoima vlasti. Očekuje se da će rekordnih 17 žena obavljati funkciju guvernera, a među njima je i Kiša Lens Botoms, koja je postala prva Afroamerikanka izabrana za guvernerku Džordžije.
CNN naglašava da još uvek nisu proglašeni pobednici u svim izbornim trkama, pa bi konačan broj žena u Kongresu mogao da se promeni.
Neizvesna je, između ostalog, trka za Senat u Misisipiju, gde se republikanska senatorka Sindi Hajd-Smit suočila sa izazivačem iz Demokratske stranke Skotom Kolomom.
Neizvesna je i trka za Senat na Aljasci, gde demokratska kandidatkinja Meri Pelto pokušava da pobedi republikanskog senatora Dena Salivena.
Bez obzira na konačan ishod tih trka, broj žena u Senatu biće manji nego u aktuelnom sazivu, dok će u Predstavničkom domu biti najmanje 136 žena, što je novi rekord.
U Predstavničkom domu broj demokratskih poslanica znatno će premašiti sadašnjih 95, dok će broj republikanki opasti.
Prema dosadašnjim projekcijama, najmanje 115 demokratskih kandidatkinja osvojiće mesta u tom domu, naspram 19 republikanki.
Ova razlika prati dugogodišnji trend, budući da Demokratska stranka tradicionalno više ulaže u pronalaženje i finansiranje kandidatkinja.
Demokratske kandidatkinje posebno su dobro prošle u sredinama u kojima su birači bili nezadovoljni rastom cena i troškovima života, ocenili su stručnjaci
Novoizabrana demokratska poslanica Rebeka Benet, bivša pilotkinja helikoptera američke mornarice, koja je osvojila mesto u sedmoj izbornoj jedinici Nju Džersija, rekla je da joj je iskustvo majke koja odgaja ćerke pomoglo da razume zabrinutost birača zbog troškova života.
U novom sazivu Kongresa biće najmanje 11 žena vojnih veterana, najviše u istoriji SAD.
U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu.
Demokrate su, prema dosadašnjim podacima, na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 254 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.
Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20.
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