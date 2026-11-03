RAČUN ZA UPLATE PROMENILO JOŠ JEDNO PREDUZEĆE: Ovo su nove instrukcije!

JAVNO komunalno preduzeće „Informatika“ obavestilo je korisnike da dosadašnji račun otvoren u ALTA banci više nije aktivan, zbog čega je uveden novi broj računa za plaćanje stambeno-komunalnih usluga.

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Kako je navedeno u saopštenju preduzeća, građani od 31. oktobra 2026. godine svoje obaveze treba da izmiruju uplatom na novi račun 105-999-39.

Iz JKP „Informatika“ apelovali su na korisnike da prilikom plaćanja obrate pažnju na ovu promenu i koriste isključivo novi broj računa, uz zahvalnost na razumevanju.

I EPS promenio račun za plaćanje električne energije

Podsetimo, i „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) nedavno je obavestila domaćinstva i male kupce na području Beograda o promeni tekućeg računa za uplatu električne energije.

Novi broj računa, koji se primenjuje počev od računa za oktobar, jeste 200-75409-96.

Kupci na garantovanom snabdevanju u Beogradu ovaj račun treba da koriste i prilikom izmirivanja eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda, pri čemu poziv na broj ostaje nepromenjen.

Građanima koji račune plaćaju elektronskim putem savetuje se da provere ranije sačuvane šablone za plaćanje kako bi uplate bile usmerene na odgovarajuće račune.

(Bizportal)

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