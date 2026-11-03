STROŽA PRAVILA ZA PENZIONISANJE ŽENA U HRVATSKOJ: Evo šta se sve menja od 1. januara naredne godine

OD 1. januara naredne godine žene u Hrvatskoj odlaziće u starosnu i prevremenu penziju prema strožim uslovima, jer se donja granica povećava za tri meseca, a za prevremeno penzionisanje rastu i zahtevi vezani uz penzioni staž.

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Prema podacima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje (HZMO), u redovnu starosnu penziju žene će moći da idu sa najmanje 64 godine i tri meseca života i 15 godina penzionog staža.

Promene se odnose i na prevremeno penzionisanje, pa će od 2027. žene za ostvarivanje tog prava morati imati da imaju najmanje 59 godina i tri meseca života i 34 godine i tri meseca penzionog staža, piše hrvatski portal Indeks.

U odnosu na tekuću godinu oba uslova povećavaju se za tri meseca.

Starosna granica će nastaviti da raste i u narednim godinama, pa će za 2028. godinu žene u redovnu penziju moći sa 64 godine i šest meseci, a u 2029. godini sa 64 godine i devet meseci.

(Tanjug)

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