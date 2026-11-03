VELIKO UPOZORENJE IEA: Evropi preti nestašica gasa ukoliko Tramp ne uradi ovo

EVROPI ove zime preti potencijalna nestašica gasa, osim ako predsednik SAD, Donald Tramp, ne postigne dogovor sa Iranom o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, upozorila je Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukoliko moreuz ostane zatvoren do početka sledeće godine, što bi se poklopilo sa hladnom zimom u Evropi, zalihe gasa mogle bi da padnu na svega deset odsto kapaciteta skladišta.

IEA upozorava da problemi u snabdevanju nastaju mnogo pre nego što se skladišni kapaciteti potpuno isprazne.

Kada nivo zaliha padne ispod 30 odsto, brzina kojom se gas može isporučivati domaćinstvima i industriji počinje da opada.

- To bi evropsko tržište učinilo posebno ranjivim na hladne talase u kasnijem delu zime - navela je ova agencija sa sedištem u Parizu u danas objavljenom kvartalnom izveštaju o tržištu gasa.

Dodatni problem pojaviće se sledećeg leta, kada će Evropa morati ponovo da napuni skladišta koja će nakon zime ostati gotovo prazna.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

To bi moglo da produži period visokih cena gasa, koje su već značajno porasle usled rata sa Iranom.

Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku (IEA), cena gasa na evropskom spot tržištu u trećem kvartalu bila je 90 odsto viša nego u istom periodu prošle godine.

Agencija upozorava da bi dalji poremećaji u snabdevanju mogli dodatno pogoršati situaciju tokom zime.

Ormuski moreuz je zatvoren od marta, čime je blokirana približno petina globalnih isporuka gasa.

Katar, jedan od najvećih svetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa (LNG), nije u mogućnosti da preusmeri svoje pošiljke alternativnim putevima, što je Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bar delimično, pošlo za rukom kada je reč o nafti.

- S obzirom na to da je prolaz kroz Ormuski moreuz i dalje ozbiljno ograničen krajem oktobra, čini se da će poremećaji u snabdevanju nastaviti da održavaju napete tržišne uslove tokom cele zime na severnoj hemisferi - upozorila je IEA.

Ovo upozorenje stiže u trenutku kada se, nakon današnjih izbora za Kongres SAD, očekuje odluka Donalda Trampa o njegovim daljim koracima prema Iranu.

Tramp je obećao da će okončati iransku blokadu Ormuskog moreuza, ali ostaje nejasno da li će se opredeliti za diplomatiju ili za nove vojne udare.

Prošlog meseca pojavili su se izveštaji koji sugerišu da bi SAD mogle da nastave sa bombardovanjem Irana već sutra.

Međutim, jedan američki portal je juče preneo da je Tramp rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da namerava da pruži više vremena diplomatiji.

Iranski mediji su juče izvestili da je vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, odobrio mirovne pregovore sa Amerikancima.

Foto: Printskrin/marinevesseltraffic.com

Ova vest dolazi nakon razgovora koje su iranski zvaničnici tokom vikenda vodili sa katarskim posrednicima.

Mogućnost postizanja diplomatskog sporazuma imala je trenutni uticaj na tržište energenata.

Cene gasa u Evropi pale su za više od deset odsto, na nešto više od 93 evra po megavat-satu.

Sjedinjene Države su povećale izvoz gasa kako bi delimično nadoknadile gubitak isporuka iz Katara, međutim, te dodatne količine iz SAD nisu dovoljne da pokriju nastali manjak.

Situaciju za evropske kupce dodatno otežava konkurencija iz Azije, prvenstveno iz Japana i Južne Koreje, gde su kupci često spremni da plate višu cenu za američki gas.

Situacija u Nemačkoj je posebno zabrinjavajuća, s obzirom na to da su skladišni kapaciteti popunjeni manje od dve trećine.

To je znatno ispod zakonski propisanog praga od 80 odsto, koji bi trebalo dostići pre očekivanog porasta potrošnje tokom zime.

- Generalno niski nivoi zaliha širom Evropske unije čine kontinent izloženijim nego inače poremećajima na tržištu i onima uzrokovanim vremenskim prilikama - upozorila je Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

Patrik Pujan, izvršni direktor francuskog energetskog giganta "TotalEnergies", smatra da, iako Evropa neće ostati potpuno bez gasa, cene će biti znatno više.

Prema njegovim rečima, tržišta su predugo računala na brzi završetak rata, čime su potcenila rizik od dugotrajnog prekida u snabdevanju.

- Očekivali smo da će ljudi ranije predvideti oštriji rast cena gasa. Umesto toga, tržišta su se ponašala kao da će se rat završiti ovog leta - rekao je Pujan.

- Na kraju ćemo plaćati više od drugih, takva je jednostavno realnost - zaključio je on.

(Index.HR)

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